На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

На Украине заметили новую версию САУ «Богдана» на трехосном шасси

Новую версию самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С22 «Богдана» заметили на Украине. На соответствующий снимок колесной САУ обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На изображении видна новая модификация украинской установки, построенная на трехосном шасси. САУ получила капотную бронекабину с двумя рядами сидений. Отмечается, что машину получила 60-я артиллерийская бригада ВСУ.

Первый прототип САУ «Богдана» собрали в 2018 году. Установка с орудием калибра 155 миллиметров получила трехосное шасси КрАЗ-6322. Серийные «Богданы» выпускали на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7. Заявленная максимальная дальность стрельбы орудия составляет 30 километров при использовании осколочно-фугасного снаряда.

В марте стало известно, что ВСУ получили первый образец буксируемой «Богданы-БГ». Артиллерийскую часть САУ установили на лафет советской пушки «Гиацинт-Б». Буксируемую установку могли создать из-за нехватки самоходных шасси.