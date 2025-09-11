"Ситуация критическая": генерал бундесвера назвал самое слабое место ВСУ (Die Welt, Германия)

Отставной генерал бундесвера Катер: ситуация для ВСУ стала критической

Украинская армия почти утратила способность к сопротивлению, заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала издания Welt. Дальше, уверен генерал, ситуация для Украины будет только ухудшаться, и Запад не в состоянии ей помочь.

Отставной генерал бундесвера Роланд Катер представил прогноз развития украинского конфликта:

"Я думаю, что нам постепенно, шаг за шагом, придется приспосабливаться к новой реальности. А новая реальность заключается в том, что Украина в настоящее время не может выиграть в этом конфликте, по крайней мере, в военном плане. Наоборот, несмотря на все внушающие уважение попытки украинцев и, прежде всего, их вооруженных сил, ситуация для Украины остается критической, причем крайне критической.

Российские вооруженные силы превосходят украинские во всех областях. Это касается в том числе борьбы в воздухе, где Россия массово использует новые беспилотники. Это беспилотники, которые сегодня имеют совершенно новый технический стандарт и которые, как сказал [немецкий политик, член руководства ХДС] Нико Ланге, будут применяться повсеместно. В данный момент Украина практически не может им сопротивляться.

На земле ситуация выглядит еще хуже. В районе Красноармейска русские сосредоточили более 100 000 солдат (оценочное предположение немецкого эксперта, — прим. ИноСМИ). Предполагаю, что до начала сезона дождей, который наступит в ноябре, будет проведена крупная наступательная операция. Если русским удастся взять Красноармейск, то, я бы сказал, мир станет совсем другим.

Очевидно, что Запад не имеет ни политической воли, ни возможности принять соответствующие контрмеры, то есть поставить необходимое оружие. Если оборонная промышленность работает слишком медленно, все это займет слишком много времени.

Подводя итог: я считаю, что ситуация в данный момент крайне критическая, и именно поэтому могут помочь такие, возможно, старомодные меры, как укрепление доверия. Я считаю, что диалог очень полезен. И поэтому, даже если Трамп пока не добился большого успеха, сам факт диалога в этой нестабильной ситуации мне представляется очень ценным".