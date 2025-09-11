Hanwha Group и WB Group будут производить в Польше реактивные снаряды CGR-080

ЦАМТО, 10 сентября. Южнокорейская Hanwha Group и польская WB Electronics (подразделение WB Group) подписали соглашение о создании СП Hanwha WB Advanced Systems для производства на территории Польши управляемых реактивных снарядов CGR-080 для РСЗО HOMAR-K.

Официальное соглашение было подписано на проходившей со 2 по 5 сентября в Кельце (Польша) выставке вооружений MSPO-2025.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, проект предусматривает передачу СП, о создании которого впервые было объявлено в апреле 2025 года, необходимых технологий и производственных навыков. Стоимость строительства боеприпасного завода превышает миллиард злотых. Производимые снаряды потенциально смогут поставляться европейским заказчикам. Кроме того, будет разработана дорожная карта для новых типов боеприпасов, адаптированных к потребностям ВС Польши и стран-союзниц.

Соглашение имеет важное значение как для Республики Корея, так и для Польши. Для Сеула это первый случай организации производства южнокорейских боеприпасов CGR-080 за рубежом, а для Варшавы – возможность самостоятельного выпуска управляемых РС большой дальности для принимаемых на вооружение современных РСЗО.

Совместное предприятие создано в рамках заключенного в октябре 2022 года Агентством вооружений МНО Польши и Hanwha Defense рамочного соглашения о поставке ВС Польши до 288 пусковых модулей РСЗО К239 "Чунму". Ожидается, что все системы будут поставлены к 2029 году.

По заявлению Hanwha Group, совместное предприятие, в котором южнокорейской компании принадлежит 51% доля, будет реализовывать поэтапную программу передачи технологий, подкрепленную сертифицированной системой менеджмента качества и подготовкой персонала. Ожидается, что серийное производство будет наращиваться постепенно и достигнет продвинутой стадии к концу 2028 года. На предприятии в Польше будет занято около 250 квалифицированных специалистов.

В интервью Jane’s на выставке MSPO 3 сентября представитель компании Hanwha заявил, что количество боеприпасов CGR-080, производимых в Польше, будет зависеть от решений Министерства национальной обороны страны. Он также подтвердил, что начало производства ожидается к 2029 году, а любое решение о выпуске в Польше боеприпасов, помимо CGR-080, будет зависеть от ситуации с безопасностью в конкретный момент.

Как сообщал ЦАМТО, система HOMAR-K представляет собой адаптированный под требования ВС Польши вариант РСЗО К239 "Чунму" (Chunmoo/K-MRLS) южнокорейской компании Hanwha Defense. РСЗО на шасси польского грузовика Jelcz оснащена артиллерийской частью с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых могут размещаться шесть 239-мм управляемых РС CGR-080 с дальностью пуска 80 км либо одна 607-мм оперативно-тактическая ракета CTM-290 с максимальной дальность пуска 290 км.

Управляемый боеприпас CGR-080 оснащен GPS/инерциальной навигационной системой, 83-кг боевой частью. РС обеспечивает поражение целей с круговым вероятным отклонением (КВО) до 15 м, радиус сплошного поражения составляет 40 м. CTM-290 несет боевую часть массой 490 кг.

Потенциально ВС Польши также могут интегрировать в состав HOMAR-K 280-мм ракету CTM-MR (ранее CTM-160), дальность стрельбы которой составляет от 50 до 160 км.

Hanwha разрабатывает и новую баллистическую противокорабельную ракету (ПКР), которую можно запускать из РСЗО К239, проданных в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.