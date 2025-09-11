Войти
ТАСС

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА

Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Ведомство указало, что российские войска не планировали поражать объекты на территории страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши, сообщили в Минобороны России.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - заявили в российском военном ведомстве.

Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши "по данной теме".

Там сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове. 

"Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши", - подчеркнули в Минобороны России. 

