Российские бойцы показали самоходный миномет на базе «Шишиги»

На вооружении Росгвардии заметили самоходный миномет на базе ГАЗ-66

Российские бойцы показали применение самоходного миномета на базе грузовика ГАЗ-66 (армейское прозвище — «Шишига») в зоне СВО. На соответствующий сюжет обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

В закрытом кузове можно заметить миномет калибра 120 миллиметров с приводами, которые облегчают развертывание орудия на позиции. Благодаря этому минометчики могут оперативно покинуть район после поражения цели. Машина стоит на вооружении 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии.

Двухосную «Шишигу» оснастили большим «мангалом», который защищает кабину от дронов-камикадзе. Также машина получила маскировочные сети, позволяющие скрыть ее.

Ранее в сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Вооруженные силы России получили партию машин комплекса управления артиллерией «Планшет-М-ИР». Они позволяют в режиме реального времени передавать данные о целях на командные пункты. Это обеспечивает максимально быстрое решение боевых задач. Комплекс установлен на бронированном шасси.