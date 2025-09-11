Американские ВМС решили вновь вооружить подлодки крылатыми ракетами с ядерным зарядом

ВМС США выбрали пять компаний для продолжения разработки перспективной крылатой ракеты морского базирования с ядерным оснащением (SLCM-N): Leidos, Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman стали основными подрядчиками по созданию и интеграции ракет, а компания Florida Turbine Technologies, входящая в группу Kratos, отвечает за обеспечение будущих ракет двигателями.

Как уточняет Navy Recognition, проект реализуется в рамках программы Strategic & Spectrum Missions Advanced Resilient Trusted Systems (S²MARTS) и направлен на возвращение в арсенал американского флота крылатых ракет морского базирования с ядерным оснащением.

Многоцелевая атомная подлодка "Делавэр", США Википедия

Представители ВМС подчеркнули, что новая ракета SLCM-N будет базироваться на существующих технологиях и конструироваться на проверенных на практике концепциях дизайна. Такой прагматичный подход, как ожидается, сократит сроки внедрения по сравнению с созданием новой системы с нуля.

Navy Recognition напоминает, что в 2013 году американский флот вывел из эксплуатации модификацию крылатых ракет "Томагавк" с ядерным оснащением. Теперь же ВМС США намерены достичь начальной оперативной готовности SLCM-N к 2034 финансовому году и вооружать этими ракетами многоцелевые АПЛ типа "Вирджиния".

По информации журналистов, предполагается, что SLCM-N оснастят адаптированной модификацией ядерной боеголовки W80-4, которая сейчас разрабатывается для ракет дальнего радиуса действия. Мощность W80-4 пока неизвестна, но предыдущие поколения боеголовок W80 обладали мощностью от 5 до 150 килотонн.

Хотя точные затребованные характеристики не назывались, ожидается, что SLCM-N будет в целом сопоставима с крылатой ракетой "Томагавк", длина которой составляет около 5,6 метра, диаметр – 0,52 метра, а стартовая масса – от 1450 до 1600 кг в зависимости от конфигурации. Аналогичный форм-фактор обеспечит совместимость с существующими пусковыми установками, которыми оснащены подлодки типа "Вирджиния".

Navy Recognition отмечает, что интеграция SLCM-N в состав вооружения подводных лодок класса "Вирджиния" повлечет за собой как технические, так и эксплуатационные сложности. Изначально эти субмарины не предназначались для использования ядерного оружия. Внедрение такого функционала потребует изменить процедуры хранения и обращения с боеприпасами, обучения персонала и планирования операций.