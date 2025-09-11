Австралия потратит почти 2 млрд долларов на большие подводные дроны

Канберра направит 1,7 млрд долларов США на приобретение для Королевского военно-морского флота Австралии сверхбольших автономных необитаемых подводных аппаратов типа XL-AUV, разработанных и построенных местной компанией Anduril Australia.

Как уточняет Naval News, подписанный Минобороны Австралии и Anduril Australia контракт на поставку, обслуживание и дальнейшую поддержку аппаратов Ghost Shark рассчитан на пять лет.

Прототип сверхбольшого подводного беспилотного аппарата Ghost Shark, Австралия Australian Defence

Передовая платформа Ghost Shark предназначена для скрытного ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и нанесения ударов на больших расстояниях. "Она значительно усилит подводные боевые возможности Австралии, дополняя будущий надводный флот ВМС и атомные подводные лодки с неядерным вооружением", – заявили в военном ведомстве.

С 2022 года правительство Австралии инвестировало около 140 млн долларов США в разработку аппаратов Ghost Shark и полезной нагрузки для них.

Заключенный пятилетний контракт позволит Anduril Australia сохранить около 120 уже существующих рабочих мест и создать более 150 новых.

В настоящее время в цепочке поставок Ghost Shark задействованы более 40 австралийских компаний. Ожидается, что для реализации нового контракта будет создано еще 600 рабочих мест на этих предприятиях.

В Минобороны Австралии считают, что поставка беспилотных подводных и надводных судов обеспечит национальным ВМС асимметричное преимущество в боевых возможностях перед потенциальным противником. Это ключевой приоритет, обозначенный в Национальной оборонной стратегии, опубликованной в 2024 году.

По информации австралийских оборонных СМИ, компания Anduril немедленно приступит к мелкосерийному производству аппарата Ghost Shark. На данном этапе в открытом доступе отсутствует дополнительная информация о точном характере полезных нагрузок и комплектов миссий.