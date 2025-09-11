Россия раскрывает задачи атомной субмарины в Тихом океане (Newsweek, США)

Newsweek: российские атомные подлодки участвуют в совместных учениях с Китаем

На церемонии подъема флага на ядерной подлодке "Император Александр III" Путин говорил о количественном укреплении боеготовности ВМФ России, пишет Newsweek. Сегодня в составе российского флота 12 стратегических атомных подводных лодок, оснащенных ракетами "Булава" с 4-6 боевыми блоками каждая.

Райан Чан (Ryan Chan)

Россия продолжает наращивать свою военно-морскую мощь в Тихом океане. Одна из ее подводных лодок с ракетами большой дальности в ядерном оснащении только что завершила трехмесячный поход в этом регионе. Newsweek обратился по электронной почте за комментариями в российское Министерство обороны.

Почему это важно

Россия сохраняет военное присутствие на Дальнем Востоке страны, продолжая боевые действия на Украине. Недавно она провела совместные военно-морские учения и патрулирование с Китаем в Тихом океане, а ее ракетный подводный крейсер с ракетами в неядерном оснащении завершил длительный поход.

Обладая самым большим в мире ядерным арсеналом по числу боезарядов, Россия имеет в составе своего военно-морского флота 12 субмарин с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, которые ведут патрулирование в рамках сдерживания и производят пуски ракет, готовясь к нанесению ядерных ударов после получения соответствующего приказа.

Сообщение Москвы о походе атомной подводной лодки прозвучало на фоне призывов американского президента к денуклеаризации крупных держав и после того, как Китай показал свое новейшее ядерное оружие, в том числе, ракеты подводного базирования.

Что надо знать

В понедельник российский Тихоокеанский флот сообщил о том, что атомный ракетный подводный крейсер проекта 955А "Император Александр III" с баллистическими ракетами завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке.

Командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с "успешным выполнением" задач, отметив вклад моряков в обеспечение безопасности страны.

По сообщению ТАСС, "после кратковременного отдыха и пополнения запасов до требуемых норм экипаж атомной подводной лодки продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки подводных сил Тихоокеанского флота".

Как сообщил Центр стратегических и международных исследований, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" может нести на борту до 16 баллистических ракет "Булава", дальность которых составляет оценочно 8 300 километров.

В докладе Федерации американских ученых о российском ядерном оружии сообщается, что каждая ракета "Булава" может оснащаться шестью боевыми блоками. Однако это количество могли сократить до четырех, чтобы соответствовать ограничениям договора СНВ-3 по развернутым стратегическим боезарядам.

Россия и США подписали этот договор, действие которого заканчивается в феврале 2026 года, чтобы сократить и ограничить количество развернутого стратегического ядерного оружия.

На церемонии подъема военно-морского флага и ввода субмарины в строй в 2023 году российский президент Владимир Путин назвал атомоход "грозным ракетоносцем", которому нет равных в его классе, и подчеркнул, что подводная лодка будет надежно обеспечивать безопасность страны, выполняя задачи по стратегическому сдерживанию.

После проведения морских испытаний и испытательного пуска баллистической ракеты "Император Александр III" совершил переход по Северному Ледовитому океану с Северного флота в Баренцевом море на восток, где был принят в состав Тихоокеанского флота. К новому месту постоянного базирования ракетоносец прибыл в сентябре 2024 года.

Что говорят

Российский президент Владимир Путин заявил в декабре 2023 года на церемонии подъема военно-морского флага на "Императоре Александре III": "Мы количественно укрепим боеготовность военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии — важнейших стратегических районах мирового океана".

Федерация американских ученых написала в своем майском докладе о российском ядерном оружии: "В составе российского ВМФ действуют 12 атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения двух типов: пять РПКСН проекта 667БРДМ "Дельфин" и семь РПКСН проекта 955/А "Борей", четыре из которых являются усовершенствованными подлодками "Борей-А" (проекта 955А).

Что дальше

Пока неясно, выделит ли Россия дополнительные подводные лодки в состав Тихоокеанского флота в связи с тем, что ВМС США постепенно увеличивают свою подводную группировку в этом регионе.