Шмыгаль рассказал о договоренностях по поставкам вооружений Украине

ЦАМТО, 10 сентября. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в Лондоне были достигнуты договоренности о финансировании и поставках вооружений Украине.

В том числе, по его словам, достигнуты договоренности о передаче Украине двух систем ПВО Patriot Германией и истребителей Mirage Францией, передает "РИА Новости".

Днем ранее Д.Шмыгаль заявил, что Киев попытается "выбить" из западных союзников еще 60 млрд. долл. и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год, напоминает агентство.

"Ключевые договоренности 30-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины: <...> Германия – передача двух систем Patriot... Франция... передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины", – сообщил Д.Шмыгаль.

Кроме того, он заявил о целом ряде других договоренностей с Западом. В частности, Евросоюз обещает передать 2 млн. боеприпасов, а также предоставить возможность использовать 6,6 млрд. евро из "фонда мира" ЕС для закупки вооружения в США.

Германия, помимо ПВО, должна будет передать 500 млн. евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США для Киева.

Норвегия обязалась выделить 8 млрд. долл. на поддержку Украины в 2026 году, а Нидерланды передадут 1,2 млрд. евро до конца этого года.

Канада профинансирует закупки вооружения в США на 500 млн. долл., еще 385 млн. долл. пойдут на закупку дронов и другие расходы.

Также закупку американского оружия будут финансировать Литва, Бельгия, Люксембург и Латвия.

Чехия, Польша и Испания передадут боеприпасы, технику и ракеты для систем ПВО IRIS-T.