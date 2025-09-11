Войти
Lenta.ru

Перечислено немецкое оружие спецподразделений ВСУ

449
0
0
Фото: REGIS DUVIGNAU / Reuters
Фото: REGIS DUVIGNAU / Reuters.

На вооружении подразделений ВСУ заметили винтовки MK 556 и автоматы HK416

Киев вооружает специальные подразделения различным оружием западного производства, включая автоматы и винтовки производства Германии. Немецкое стрелковое оружие спецподразделений ВСУ перечислил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Канал обратил внимание на фотографии, демонстрирующие современное стрелковое оружие противника. В частности, на вооружении 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ стоят винтовки Haenel MK 556 и HK416A7 производства Heckler & Koch. Отмечается, что Киеву поставили 5,8 тысячи MK 556.

Также в арсенале ВСУ находятся автоматические винтовки HK417 калибра 7,62 миллиметра, которые построили на основе HK416. Винтовку приняли на вооружение в 2005 году. Кроме того, Киев получил 484 единицы высокоточных винтовок Haenel HLR 338 под патрон .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров).

Помимо автоматов и винтовок, украинские подразделения эксплуатируют немецкие ручные пулеметы Heckler & Koch MG4 и MG5.

В августе концерн «Калашников» сообщил, что дивизион оружейного производства получил дополнительные заказы на новое оружие — укороченные автоматы АК-12К и ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Система поражения "Ратник"
Компании
Heckler & Koch
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 09:57
  • 10486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 11.09 01:30
  • 1
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.09 14:15
  • 2
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 10.09 13:52
  • 62
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей