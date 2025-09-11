Перечислено немецкое оружие спецподразделений ВСУ

На вооружении подразделений ВСУ заметили винтовки MK 556 и автоматы HK416

Киев вооружает специальные подразделения различным оружием западного производства, включая автоматы и винтовки производства Германии. Немецкое стрелковое оружие спецподразделений ВСУ перечислил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Канал обратил внимание на фотографии, демонстрирующие современное стрелковое оружие противника. В частности, на вооружении 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ стоят винтовки Haenel MK 556 и HK416A7 производства Heckler & Koch. Отмечается, что Киеву поставили 5,8 тысячи MK 556.

Также в арсенале ВСУ находятся автоматические винтовки HK417 калибра 7,62 миллиметра, которые построили на основе HK416. Винтовку приняли на вооружение в 2005 году. Кроме того, Киев получил 484 единицы высокоточных винтовок Haenel HLR 338 под патрон .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров).

Помимо автоматов и винтовок, украинские подразделения эксплуатируют немецкие ручные пулеметы Heckler & Koch MG4 и MG5.

В августе концерн «Калашников» сообщил, что дивизион оружейного производства получил дополнительные заказы на новое оружие — укороченные автоматы АК-12К и ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20.