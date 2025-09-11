Польша запросила применения статьи 4 Устава НАТО после ночного инцидента

Источник изображения: topwar.ru

Польша запросила консультаций с союзниками по НАТО в связи с «массированным вторжением» российских беспилотников в польское воздушное пространство. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.

Польша обсуждает применение 4-й статьи Устава НАТО, предусматривающей проведение консультаций с союзниками по поводу ночного инцидента. О введении статьи 5-й Устава речи не идет, ни Варшава, ни сам альянс не считают появление российских дронов в небе Польши нападением.

На этой встрече мы обсуждали возможность введения в действие статьи 4 Североатлантического договора.

— заявил Навроцкий.

В НАТО подтвердили поступивший запрос, заявив, что консультации пройдут уже сегодня, на них союзники будут решать, как реагировать на инциденты с российскими дронами, поскольку этот случай далеко не первый, да и не последний. Заодно обсудят, почему хваленая ПВО НАТО не сумела засечь российские дроны.

Между тем количество российских дронов, залетевших в Польшу, начинает увеличиваться. Правда, только в некоторых публикациях польской прессы. По последним данным, их было не десять, а целых двадцать три! Вот только непонятно, куда они все подевались, на данный момент польские военные обнаружили всего два или три российских беспилотника, причем все они являются дронами-обманками «Гербера», не несущими ни оружия, ни камер наблюдения.