Войти
ЦАМТО

Командование ВВС Аргентины подало заявку на поставку самолетов-заправщиков KC-135R

455
0
0
KC-135R_bd
KC-135R. Источник: www.asdnews.com.

ЦАМТО, 10 сентября. ВВС Аргентины планируют приобрести два самолета-заправщика KC-135R "Стратотанкер" для обеспечения возможности дозаправки в воздухе недавно закупленных в Дании истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15.

Как сообщает Infodefensa.com, имеющиеся на вооружении ВВС Аргентины самолеты KC-130H, оснащенные системой дозаправки с использованием штанги и корзины, несовместимы с F-16, которым требуется телескопическая система, подобная той, что используется на KC-135R.

Запрос на KC-135R был официально оформлен Соединенными Штатами в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). На данный момент определяется окончательная дата поставки. Предварительно, развертывание самолетов-заправщиков запланировано на декабрь 2025 года, когда прибудут первые шесть F-16 (четыре двухместных и два одноместных).

Напомним, что о планах по закупке Аргентиной самолетов-заправщиков KC-135 "Стратотанкер" для повышения оперативного потенциала парка приобретенных в Дании 24 истребителей F-16AM/BM стало известно еще в мае 2023 года. Контракт на приобретение 24 истребителей F-16A/B из состава ВВС Дании был подписан в апреле 2024 года.

В интервью специализированному порталу Zona Militar 19 мая 2025 года начальник штаба ВВС Аргентины бригадный генерал Густаво Вальверде подтвердил, что страна ведет переговоры о срочном приобретении двух самолетов-заправщиков KC-135R путем сделки "hot transfer". Термин "hot transfer" относится к приобретению самолетов, которые все еще находятся в активной эксплуатации, что позволяет произвести более быструю и эффективную интеграцию в существующий парк.

По информации Infodefensa.com, запрашиваемые самолеты KC-135R оснащены двигателями CFM56 и цифровыми системами Блок.45, повышающими их эксплуатационную эффективность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Дания
Продукция
C-130
F-16
KC-135
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 09:57
  • 10486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 11.09 01:30
  • 1
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.09 14:15
  • 2
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 10.09 13:52
  • 62
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей