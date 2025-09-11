Командование ВВС Аргентины подало заявку на поставку самолетов-заправщиков KC-135R

ЦАМТО, 10 сентября. ВВС Аргентины планируют приобрести два самолета-заправщика KC-135R "Стратотанкер" для обеспечения возможности дозаправки в воздухе недавно закупленных в Дании истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15.

Как сообщает Infodefensa.com, имеющиеся на вооружении ВВС Аргентины самолеты KC-130H, оснащенные системой дозаправки с использованием штанги и корзины, несовместимы с F-16, которым требуется телескопическая система, подобная той, что используется на KC-135R.

Запрос на KC-135R был официально оформлен Соединенными Штатами в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). На данный момент определяется окончательная дата поставки. Предварительно, развертывание самолетов-заправщиков запланировано на декабрь 2025 года, когда прибудут первые шесть F-16 (четыре двухместных и два одноместных).

Напомним, что о планах по закупке Аргентиной самолетов-заправщиков KC-135 "Стратотанкер" для повышения оперативного потенциала парка приобретенных в Дании 24 истребителей F-16AM/BM стало известно еще в мае 2023 года. Контракт на приобретение 24 истребителей F-16A/B из состава ВВС Дании был подписан в апреле 2024 года.

В интервью специализированному порталу Zona Militar 19 мая 2025 года начальник штаба ВВС Аргентины бригадный генерал Густаво Вальверде подтвердил, что страна ведет переговоры о срочном приобретении двух самолетов-заправщиков KC-135R путем сделки "hot transfer". Термин "hot transfer" относится к приобретению самолетов, которые все еще находятся в активной эксплуатации, что позволяет произвести более быструю и эффективную интеграцию в существующий парк.

По информации Infodefensa.com, запрашиваемые самолеты KC-135R оснащены двигателями CFM56 и цифровыми системами Блок.45, повышающими их эксплуатационную эффективность.