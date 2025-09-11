Береговая охрана Греции получила новые патрульные катера

ЦАМТО, 10 сентября. Береговая охрана Греции в ходе церемонии, состоявшейся 2 сентября, ввела в боевой состав флота пять новых высокоскоростных патрульных катеров производства финской Marine Alutech Oy Ab.

Как сообщает Navaltoday.com, поставка катеров знаменуют собой завершение выполнения финансируемого в рамках программы TAMEY 2021-2027 контракта T49/2023, стоимость которого составляет 17 млн. евро. Стоимость каждого катера составляет 3,4 млн. евро.

Соглашение содержит опционы на поставку до 5 дополнительных катеров, в случае реализации которых общая стоимость закупки может возрасти до 34 млн. евро. Проект на 90% финансировался агентством ЕС по безопасности внешних границ "Фронтекс".

Построенные компанией Marine Alutech Oy Ab в Финляндии патрульные катера Watercat 2000 Patrol выполнены из алюминия и оборудованы надстройкой из композитных материалов. Длина катера составляет 19,5 м, ширина – 5,1 м, осадка – 0,8 м, экипаж – 6 человек, скорость – более 50 узлов, дальность хода на скорости 32 узла – до 360 морских миль. Надстройка оборудована противопульной защитой и дистанционно управляемым модулем вооружения с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.

Катера оснащены современными средствами связи, спутниковой связью, электронно-оптическими камерами наблюдения.

На борту может быть размещена группа спецназа. Катер также оснащен полным набором спасательного оборудования.

Министр морского флота и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что в течение следующих пяти-шести месяцев будет объявлено несколько тендерных процедур на поставку оборудования для Береговой охраны и министерства, включая корабли, беспилотные летательные аппараты, средства обнаружения, необитаемые подводные аппараты. Кроме того, будет создан современный оперативный центр по предупреждению, раннему обнаружению и реагированию на кризисы.