Войти
ЦАМТО

Береговая охрана Греции получила новые патрульные катера

443
0
0
Опубликованное министерством национальной обороны Литвы изображение многоцелевого легкого боевого катера проекта Watercat M18 финской компании Marine Alutech Oy Ab, оснащенного пусковой установкой ракетного комплекса Rafael Spike-NLOS. Монтажное изображен
Опубликованное министерством национальной обороны Литвы изображение многоцелевого легкого боевого катера проекта Watercat M18 финской компании Marine Alutech Oy Ab, оснащенного пусковой установкой ракетного комплекса Rafael Spike-NLOS. Монтажное изображение выполнено на основе снимка головного десантно-штурмового катера U 701 базового варианта проекта Watercat M18 (типа Jehu) ВМС Финляндии.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 10 сентября. Береговая охрана Греции в ходе церемонии, состоявшейся 2 сентября, ввела в боевой состав флота пять новых высокоскоростных патрульных катеров производства финской Marine Alutech Oy Ab.

Как сообщает Navaltoday.com, поставка катеров знаменуют собой завершение выполнения финансируемого в рамках программы TAMEY 2021-2027 контракта T49/2023, стоимость которого составляет 17 млн. евро. Стоимость каждого катера составляет 3,4 млн. евро.

Соглашение содержит опционы на поставку до 5 дополнительных катеров, в случае реализации которых общая стоимость закупки может возрасти до 34 млн. евро. Проект на 90% финансировался агентством ЕС по безопасности внешних границ "Фронтекс".

Построенные компанией Marine Alutech Oy Ab в Финляндии патрульные катера Watercat 2000 Patrol выполнены из алюминия и оборудованы надстройкой из композитных материалов. Длина катера составляет 19,5 м, ширина – 5,1 м, осадка – 0,8 м, экипаж – 6 человек, скорость – более 50 узлов, дальность хода на скорости 32 узла – до 360 морских миль. Надстройка оборудована противопульной защитой и дистанционно управляемым модулем вооружения с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.

Катера оснащены современными средствами связи, спутниковой связью, электронно-оптическими камерами наблюдения.

На борту может быть размещена группа спецназа. Катер также оснащен полным набором спасательного оборудования.

Министр морского флота и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что в течение следующих пяти-шести месяцев будет объявлено несколько тендерных процедур на поставку оборудования для Береговой охраны и министерства, включая корабли, беспилотные летательные аппараты, средства обнаружения, необитаемые подводные аппараты. Кроме того, будет создан современный оперативный центр по предупреждению, раннему обнаружению и реагированию на кризисы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Финляндия
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 09:57
  • 10486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 11.09 01:30
  • 1
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.09 14:15
  • 2
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 10.09 13:52
  • 62
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей