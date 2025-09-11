Каллас рассказала о затратах ЕС на помощь Украине

ЦАМТО, 10 сентября. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT.

По слова К.Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 млрд. долл. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи составили боеприпасы, ракеты и военное оборудование.

По ее прогнозам, в 2025 году объем помощи Украине достигнет максимума за последние три года.