Украинские спецслужбы продолжают охотиться на ведущих специалистов ВПК России

481
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские спецслужбы продолжают охотиться на ведущих сотрудников предприятий российского ВПК, очередное покушение было предотвращено в Ижевске. Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики взяли украинского агента на этапе подготовки покушения.

Согласно предоставленной информации, операцию планировала военная разведка Украины, целью должен был стать один из сотрудников предприятия ВПК. Устранить его планировалось посредством подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в транспортное средство. В качестве исполнителя должен был выступить ранее завербованный гражданин, сведения о котором ФСБ не публикует.

Злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса.

— говорится в сообщении ЦОС.

Схема устранения «объекта» стандартная, неоднократно применявшаяся украинскими спецслужбами на территории России. Однако российские силовики вышли на след украинского агента и взяли его на этапе подготовки к теракту. У него были изъяты средства связи, в которых сохранилась переписка с куратором, инструкции по сборке СВУ и изготовлению ядовитых веществ. Видимо, планировалось еще что-то.

На данный момент исполнитель находится в СИЗО, в отношении его возбуждено уголовное дело. Следственные и оперативные действия продолжаются. Куратор из ГУР МО Украины продолжает сидеть в Киеве, планируя следующую операцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ВПК РФ
