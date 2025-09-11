Войти
Германия профинансирует производство БЛА дальнего радиуса действия на Украине

Флаги Германии и Украины
Флаги Германии и Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 10 сентября. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям РФ и профинансирует производство БЛА дальнего радиуса действия на Украине на сумму 300 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн. евро", – сказал он в ходе пресс-конференции 9 сентября после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News.

По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных поставок систем ПВО для Украины, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
