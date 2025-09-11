Хватит ли у Европы воли сдержать Россию? (Politico, США)

Politico: Европа захотела "сдержать" Россию и на Украине, и везде

Без стратегии, политической решимости, национальной стойкости и структурных реформ никакие инвестиции не приведут к реальному повышению обороноспособности Европы, пишет Politico. А она нужна ей, чтобы справиться с "угрозой со стороны России", страх перед которой умышленно раздувает автор статьи.

Министры обороны, высшие военные офицеры и представители ведущих компаний соберутся на этой неделе в Лондоне на Международную выставку оборудования для обороны и безопасности (DSEI), которая считается крупнейшей в мире в своем роде. DSEI дает представление о будущем военного искусства, демонстрируя новейшие технологии, однако подлинное испытание для Европы — не теоретические новшества, а вопрос, сможет ли она мобилизоваться достаточно быстро в реальности.

Как недавно отметил Атлантический совет, проблема Европы доселе заключалась в нежелании принимать брошенный ей вызов в политическом и военном отношении. Но сейчас, когда Вашингтон колеблется, а Москва угрожает, Старый свет находится на стратегическом переломеи стоит перед выбором: взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность или же дальше пребывать в опасной зависимости от неподконтрольных себе сил.

Вызывает сомнения вопрос, проявятся ли ширящиеся общие интересы европейских лидеров и значительное увеличение расходов на оборону достаточно быстро, чтобы спасти Украину, если США свернут помощь. Также еще предстоит выяснить, восстановят ли эти факторы сдерживание в Евроатлантическом регионе, чтобы отразить российскую угрозу, если она материализуется до 2030 года.

В наши дни в понятие сдерживания входит и так называемая “серая зона”. Россия уже подрывает обязательства НАТО по взаимной обороне в соответствии со статьей 5 нападками из этой гибридной области — и все они направлены на то, чтобы ослабить решимость, не доводя дело до обычного военного ответа. Вероятно, последует эскалация тщательно продуманных провокаций, включая, в частности, диверсии на подводных кабелях, кибератаки на энергосистемы или “недоразумения” с ракетами вблизи территории НАТО. Все это сознательная стратегия расширения влияния Москвы.

Тем временем на украинском поле боя мы наблюдаем сочетание Первой и Третьей мировых войн — это словно тематический практикум, который разворачивается перед нами в режиме реального времени и раскрывает некоторые моменты будущей войны. За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как стремительно меняется характер конфликтов, и как по мере нашего стремления объединить эти сферы воедино ради преимуществ стираются границы между сушей, морем, воздухом, космосом и киберпространством.

Многие справедливо отмечают изобретательность, с которой Украина адаптируется под огнем, но Россия внедряет новшества с такой же скоростью и ничуть не меньшим масштабом: дешевые беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, наведение на цель с помощью искусственного интеллекта — и переоборудует свою экономику в локомотив военной кампании. Только в этом году страна за считанные месяцы произведет 1 500 танков, 3 000 единиц бронетехники и 200 баллистических ракет — что соответствует годовому объему производства всей НАТО.

Учитывая такие темпы технологических перемен, крайне важно быть в курсе последних новшеств, и оборонное планирование в Европе должно зиждиться именно на этом принципе. На войне лучшие шансы на победу всегда у той из сторон, что быстрее всех приспосабливается, однако, как заметил военный историк сэр Майкл Говард: “Все понимают это превратно: важно развить в себе интеллектуальную способность приспосабливаться быстрее противника”.

Но Европе требуется переосмыслить сами азы — не только возможности, необходимые как сейчас, так и в будущем, но и то, как должны измениться ее системы и институты, чтобы это обеспечить. Это означает наращивание оборонного производства, модернизацию вооруженных сил, корректировку закупок и инвестиции в правильное сочетание возможностей для противодействия угрозам — сегодняшним и тем, что еще только маячат на горизонте.

Чтобы решить эту проблему, Институт Тони Блэра запускает программу для обсуждения вопросов европейской обороны с учетом ситуации в области безопасности и потенциальных сценариев. Мы обсудим честное распределение бремени — в том числе роли, регионы, возможности и оборонно-промышленную базу — и надеемся завязать дискуссию о стойкости государства и общества.

К счастью, Европа уже закладывает более прочную основу: члены НАТО пообещали довести базовые расходы на оборону до 3,5% ВВП, а ЕС запустил собственный Фонд действий в области безопасности в Европе (SAFE) с бюджетом в 150 миллиардов евро для повышения обороноспособности. Но эти шаги не увенчаются успехом, если эти деньги не будут потрачены в кратчайшие сроки.

Однако Великобритания признаёт, что не достигнет поставленных целей до 2035 года, а Испания вообще отказалась брать на себя обязательства. Более того, по данным Международного института стратегических исследований, масштабы SAFE ничтожно малы по сравнению с тем триллионом долларов, который потребуется для того, чтобы ликвидировать пробелы в потенциале Европы, если США от нее отступятся.

На фоне всего этого невысказанная истина заключается в том, что одних денег недостаточно: без стратегии, политической решимости, национальной устойчивости и структурных реформ инвестиции не приведут к созданию реальных возможностей.

Слишком часто расходы на оборону подаются как программа создания рабочих мест в промышленности, а не как вопрос безопасности. Но правительства должны быть искренни с собственными гражданами: увеличение расходов на оборону потребует жестких компромиссов.

Сегодняшние опросы показывают, что половина британцев предвидит мировую войну в течение ближайшего десятилетия, однако лишь треть поддерживает увеличение военного бюджетов, если это повлечет за собой повышение налогов или сокращение расходов в других областях. И хотя Европа должна ориентироваться на уровень расходов не менее 3,5% ВВП, даже его будет недостаточно без реформы закупок и перевода промышленности на военные рельсы.

DSEI продемонстрирует технологии, которые определят будущее на полях сражений, но реальный вопрос кроется в том, хватит ли у Европы воли, скорости и координации, чтобы превратить эти технологии в надежные средства сдерживания.

Наши совокупные экономики в десять раз больше российской, наша технологическая база значительно мощнее, а наши альянсы не имеют равных в мире. Если мы решим действовать безотлагательно, то справимся с любой угрозой со стороны России.

Вопрос лишь в том, сделаем ли мы это.

Генерал Ник Картер — бывший начальник Штаба обороны Великобритании, ныне стратегический советник Института глобальных изменений имени Тони Блэра