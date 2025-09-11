В Индонезию прибыл первый патрульный корабль класса "Бравиджайя"

ЦАМТО, 10 сентября. В Индонезию прибыл первый из двух многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura), заказанных в 2024 году у итальянской компании Fincantieri.

Церемония встречи корабля, получившего наименование (320) "Бравиджайя", состоялась 8 сентября на военно-морской базе Танджунг Приок в Джакарте. В мероприятии принял участие министр обороны Индонезии Сджафри Сджамсоеддин и командующий вооруженными силами генерал Агус Субиянто.

Корабль (320) "Бравиджайя" прибыл в Индонезию, совершив 44-дневный переход из Италии с заходами в порты пяти стран. Судя по фото с церемонии встречи, 143-метровый корабль вооружен 127-мм артиллерийской установкой, кормовой 76-мм/62-мм АУ Super Rapid Strales/Sovraponte и двумя 25-мм пушками. ВМС Индонезии ранее заявили о намерении вооружить корабли ЗРК с ракетами "Астер-30", однако средства на реализацию этой программы пока не выделены.

Портом приписки (320) "Бравиджайя" станет Сурабая. Второй проданный ВМС Индонезии корабль ("Руджеро ди Лаурия"), получивший новое наименование (321) "Прабу Силиванги", в настоящее время готовится к передаче заказчику.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года итальянская Fincantieri подписала контракт на поставку двух новых многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura) Министерству обороны Индонезии. Стоимость продажи составляет 1,18 млрд. евро (1,27 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в апреле 2024 года после выполнения Минобороны Индонезии всех сопутствующих условий.

Поставляемые в конфигурации Light Plus корабли первоначально были заказаны для ВМС Италии. В рамках сделки с МО Индонезии Fincantieri выступает генеральным подрядчиком поставки и обеспечивает координацию деятельности других партнеров по интеграции на борт кораблей требуемых боевых систем и предоставлению сопутствующих логистических услуг.

Построенный для ВМС Италии пятый корабль класса PPA, (P433) "Маркантонио Колонна", был переименован в (320) "Бравиджайя" в январе 2025 года. Официальная церемония передачи корабля ВМС Индонезии состоялась на предприятии Fincantieri в Муджиано (Ла Специя) 3 июля 2025 года. Корабль отправился в Индонезию 29 июля 2025 года.

Закупка кораблей сопровождается компенсационным пакетом, который, в частности, включает консультации по развитию судостроительного предприятия в Индонезии, разработку долгосрочной бизнес-стратегии, поставку морского тренажера, реконструкцию верфи, доставку дидактических материалов, а также шестимесячное обучение в Италии.

Кроме того, в компенсационный пакет включена поддержка управления активами модернизации верфи, обучение управленческих кадров, тренажерный центр, развитие программ обучения в военных учебных заведениях и т.д.

Разработанные Fincantieri корабли PPA представляют собой многоцелевые суда, предназначенные для выполнения широкого спектра задач, включая проведение боевых операций, патрулирование, поисково-спасательные работы и защита гражданского населения. Конфигурация Light Plus адаптирована для борьбы с воздушными и надводными целями.