Российские военные улучшили захваченные у ВСУ мины "Пенал" и "Пряник"

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист" рассказал РИА Новости, как военнослужащие подразделения усовершенствовали разработанные противником мины "Пенал" и "Пряник".

"У них есть мина, называется "Пенал". Сбрасывается с FPV-квадрокоптера. Свою эффективность она показала еще у врага. В данном случае мы нашли эту мину, создали макет, доработали боевую часть", - рассказал "Чекист".

Военнослужащий подчеркнул, что у подразделения стоит задача не просто повторить технологию, а улучшить ее характеристики, такие как прочность и срабатываемость.

"Вот у них есть мина, так называемый "Пряник"... При падении боеприпас может о дерево удариться, об асфальт или обо что-то ещё и сработать. Мы эти недостатки убрали. То есть, он срабатывает только на необходимую цель", - добавил "Чекист".

По словам военнослужащего, противник также пытается улучшить данную модель, и сделать к нему хвостовик. О доработках российских бойцов ВСУ узнать не смогут, поскольку данный боеприпас невозможно разминировать.

"До сих пор враг его не смог вскрыть и посмотреть, что внутри. Данный боеприпас не разминируется, он только взрывается. Его невозможно обезвредить. Сама ценность в том, что также это не даст врагу скопировать наш образец", - объяснил "Чекист".