Народный фронт: первые 500 дрон-детекторов "Горн" поставили в зону СВО

Изделие позволяет определить любой тип БПЛА в радиусе 2 км, зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первые 500 детекторов дронов "Горн", которые определяет угрозу атаки беспилотников и их частоту, поставлены в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Народном фронте.

"В течение полутора секунд наш детектор обнаруживает беспилотник, определяет тип дрона, мощность сигнала и частоту, на которой он работает. Он мобилен - весит всего 250 г. Изделие позволяет определить любой тип дрона в радиусе 2 км. В первую очередь "Горн" дает оперативную возможность узнать, что угроза близко, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители", - рассказал генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин.

По его словам, "Горн" прошел апробацию в Министерстве обороны России, где получил высокую оценку. Около 500 изделий уже отправлено на передовую. "Уже сейчас мы работаем над третьей версией "Горна" с большим количеством частот", - добавил Мерзликин.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и других изделий.