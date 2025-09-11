Войти
Северный флот отработал проведение высадки на территорию противника в Арктике

БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: Минобороны РФ

Орудия АК-100 "Североморска" нанесли удар по позициям условного противника, а палубный вертолет Ка-27 перебросил подразделение морских пехотинцев, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота провели учения по высадке морского десанта на побережье арктического острова условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Североморск" и выполняющий задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, провел тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова. Учение проводилось на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. По условиям учения группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооруженными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, группа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами осуществила скрытую высадку на побережье с быстроходных лодок. Затем была проведена разведка местности, после чего корабельные орудия АК-100 "Североморска" нанесли артиллерийский удар по позициям условного противника, а палубный вертолет Ка-27 перебросил подразделение морских пехотинцев.

После подготовки позиции для высадки техники и морского десанта на побережье к береговой линии подошел большой десантный корабль "Александр Отраковский". Из него способом "на упор" осуществили высадку самоходная реактивная установка разминирования "УР-77" и двухзвенные вездеходы с морскими пехотинцами.

В Северном флоте сообщили, что с помощью установки инженерам-североморцам удалось выполнить задачу по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях.

"Воины-североморцы нанесли внезапный удар по подразделениям незаконных вооруженных формирований, отработали элементы проведения рейдовых действий - совершили марш и вышли в назначенный район", - подытожили в пресс-службе. Там подчеркнули, что весь личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки, качественно отработал тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

О дальнем походе в Арктику

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота совершает дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Как информировали в пресс-службе флота, целью похода является обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности России в Арктической зоне. В составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
Ка-27
УР-77
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
СФ
