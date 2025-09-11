Последние приготовления Германии к войне: нацрезерв равиоли (The Washington Post, США)

WP: ФРГ создаст нацрезерв консервированных равиоли на случай войны с Россией

В Германии призвали создать нацрезерв консервированных равиоли на случай войны с Россией, пишет Washington Post. По мнению политиков, это позволит укрепить продовольственную безопасность страны и подготовить ее к полномасштабному вооруженному конфликту.

Кейт Брейди (Kate Brady), Аарон Винер (Aaron Wiener)

Опасаясь воинственной России, Германия переоснащает армию, закупает оружие, вербует солдат, а также рассматривает возможность создания новых стратегических запасов консервов.

Танки? В производстве. Ракеты? Заказаны. Равиоли? Все еще готовятся.

Германия готовится к войне, в которую надеется никогда не ввязаться. Перед лицом "российской агрессии" немецкое правительство пообещало сделать страну kriegstüchtig — готовой к войне — к 2029 году, к тому времени, когда, по мнению чиновников, Россия может оказаться готова нанести удар по одному из членов НАТО.

Первым шагом стал пересмотр правил расходований и долга, что позволит направлять больше денег на военные нужды. Также страна работает над наращиванием оборонного производства и приступает к масштабной волне мобилизации с восстановлением традиции обязательной службы.

Далее по списку: стратегический резерв равиоли.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии призывает пересмотреть национальные запасы, включив в них больше готовых к употреблению блюд. Его план: создать "национальный резерв готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после разогрева", таких как консервированные равиоли и чечевица. "Сейчас мы находимся в такой ситуации с безопасностью, которая заставляет всех нас задуматься, — заявил министр Алоис Райнер (Alois Rainer) в подкасте Politico Berlin Playbook. — Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного оборудования большую роль играла также продовольственная безопасность".

Десятилетиями неприкосновенные запасы Германии состояли в основном из необработанных продуктов, таких как зерно и сушеная чечевица. Райнер считает, что в кризисной ситуации их приготовление занимает слишком много времени. Его предложение обойдется в 105 миллионов долларов с опорой на крупные продуктовые сети в плане логистики и хранения. Райнер подчеркнул, что запасы необходимы не только на случай войны, но и при других кризисах, таких как стихийные бедствия или авария на АЭС. Тем не менее, в центре внимания политиков и немецкой общественности находится именно угроза нападения России на Европу.

Идея создания нацрезерва равиоли породила в немецких СМИ веселые заголовки, но при этом подчеркивает серьезную опасность для безопасности Старого Света.

За 80 лет, прошедших с момента окончания Второй мировой войны, Германия придерживалась в основном пацифистской позиции. Теперь надвигающийся риск войны — и опасения, что США могут не прийти на защиту Европы — вызывают переосмысление во всех слоях общества. Основное внимание уделяется перевооружению и военной готовности, но дебаты о равиоли вывели на первый план то, что любая война затрагивает почти каждый элемент жизни — трезвая реальность, ежедневно иллюстрируемая на Украине — и как мало времени осталось на подготовку.

"Наше мышление изменилось, так что, говоря об обороноспособности, учитываешь не только военную сторону", — сказал Флориан Вебер (Florian Weber), руководитель оперативного управления Technisches Hilfswerk, федеральной организации гражданской обороны Германии, которая координирует техническое аварийно-спасательное обслуживание и помощь при катастрофах. — Также очень важно защищать население. Я считаю, что пример боевых действий на Украине показывает, что хотя военные возможности очень важны, для государства также крайне важно сигнализировать, что учреждения гражданской защиты все еще могут предоставлять населению основные услуги".

Идея пересмотра продовольственных запасов вызвала одобрение, но скептики также предупреждают о препятствиях, начиная с ограниченного срока годности и заканчивая логистическим и финансовым бременем регулярного пополнения.

Идея создания нацзапасов не нова, они существуют в Германии с 1960-х годов, но часто оставались незамеченными или недооцененными. Когда тогдашний министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomasde Maizière) в 2016 году посоветовал немцам иметь дома аварийный запас продовольствия и воды, его высмеяли за то, что он купился на идеологию готовности к кризису, которая ассоциируется с американскими выживальщиками и маргиналами. Критики обвинили его в нагнетании страха после ряда терактов в Европе, после чего появились заголовки, мол, немцы "запасаются" едой.

После пандемии, когда еще свежи были воспоминания о нехватке туалетной бумаги и макарон, такого рода рекомендации воспринимаются иначе. В настоящее время правительство Германии призывает домохозяйства хранить как минимум трехдневный запас продовольствия, а в идеале — достаточный на срок до 10 дней, а также основные лекарства, свечи, радио на батарейках и другие предметы первой необходимости.

Пока Германия рассматривает возможность добавления в аварийный запас консервированных равиоли, у ее европейских соседей свои приоритеты. Например, в Швейцарии предложение Федерального совета от 2019 года полностью отказаться от обязательных запасов кофе в стране столкнулось с таким колоссальным сопротивлением, что от идеи пришлось отказаться. Норвегия рекомендует иметь при себе йодные таблетки для защиты от радиации на случай ядерных ЧС, а также игральные карты и настольные игры, чтобы скоротать время.

Однако продовольствие и другие запасы — это лишь часть проблемы. Ранее минувшим летом высшее должностное лицо Германии по вопросам гражданской обороны заявило, что страна должна срочно расширить сеть убежищ. Из двух тысяч бункеров времен холодной войны осталось лишь 579, а мест в них — для 478 тысяч человек, то есть 0,5% от 83,5-миллионного населения. Для сравнения, в Финляндии сохранилось около 50 тысяч убежищ, чего будет достаточно для 85% из 5,6 миллиона человек.

"Долгое время в Германии бытовало мнение, что война — не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться, — заявил этим летом газете Süddeutsche Zeitung Ральф Тислер (Ralph Tiesler), глава Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при катастрофах Германии. — Теперь все изменилось". Офис Тислера хочет переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в убежища, сообщил The Washington Post его пресс-секретарь. Также составляется цифровой каталог убежищ для соответствующего приложения. Чиновники призывают граждан к посильному участию в процессе. "Создайте достаточные запасы, которых хватит на 10 дней, если это возможно", — сказал Тислер Süddeutsche Zeitung. — Полезен будет даже запас на 72 часа".

Комментарии читателей The Washington Post

Paul Peter S

Я помню, как ел консервированные равиоли в середине 1970-х. И да, новшество быстро прошло. Почему из всех консервов выбрали именно равиоли? Они кажется наименее вероятным кандидатом. Полагаю, ввиду наличия срока годности лучше запасти воды и сухих макарон.

Theater1

Я никогда не считал себя выживальщиком, однако, учитывая неопределенность, исходящую от нашей администрации, у меня в кладовке всегда есть запас нескоропортящихся продуктов.

YouCantMakeThisUp77

Консервированные равиоли звучат и как позиция меню, и как снаряды для гаубиц.

PeterPilz

Германия снова становится посмешищем — впрочем, в этом она всегда была бесспорным чемпионом мира.

Stevewood9999

Для тех, кто считает это глупостью, скажу, что в первые месяцы пандемии чувствовал себя реально спокойнее от осознания того, что у меня в кладовой много базовой еды, а не "свежих местных продуктов".