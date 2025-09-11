Войти
Народный фронт: российский дрон "Ветерок" поражает цель на расстоянии до 25 км

Оператор FPV
Оператор FPV.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Тысячу таких дронов разных модификаций поставили в зону СВО

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский беспилотный летательный аппарат на оптоволокне "Ветерок" может поразить цель на расстоянии 25 км. Тысяча дронов "Ветерок" различных модификаций поставлена в зону специальной военной операции, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты. Около тысячи изделий поставлено в зону СВО, но при наличии потребности наши возможности позволяют производить в десятки раз больше", - рассказал генеральный директор производителя, ассоциации FPV Денис Мерзликин.

В Народном фронте добавили, что дрон на оптоволокне "Ветерок" в ходе первых испытаний в зоне боевых действий показал очень хороший результат - на 100 катушек оптоволокна, с которыми запускались беспилотники, пришлось всего 7 порывов. Многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок" предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий.

По словам Мерзликина, 13-дюймовый "Ветерок" может нести до семи килограммов полезной нагрузки. Дроны производятся, как правило, с двумя аккумуляторными батареями, что позволяет нести катушки с оптоволокном, рассчитанные до 30 км.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

Россия
БПЛА
