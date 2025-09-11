Появление «спящих» дронов ВС России в Славянске объяснили

Спящие дроны ВС России в зоне СВО позволяют расширить радиус поражения

Появление «спящих» дронов Вооруженных сил (ВС) России в Славянске и других районов зоны специальной военной операции (СВО) объясняется тем, что они позволяют расширить радиус поражения объектов противника. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание со ссылкой на украинские данные напоминает, что ВС РФ используют тактику «дронов-маток», которые родительскими дронами-ретрансляторами «Орлан» завозят глубоко в украинский тыл дочерние FPV-беспилотники, перед атакой целей противника пребывающие в режиме ожидания.

«Если раньше такие дроны работали в пределах 10–15 километров от оператора, то теперь они способны действовать на глубину 40-50 километров, перекрывая ключевые маршруты снабжения и создавая постоянную угрозу в тыловой зоне противника», — пишет Telegram-канал.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщило, что разведывательные беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Орлан-10» превратили в носителей FPV-дронов.