В высоких широтах Арктики портятся и без того непростые отношения между Норвегией и Россией (Bloomberg, США)

Bloomberg: Норвегию тревожит положение ее арктического форпоста в Арктике

Усиливающееся геополитическое соперничество оказывает прямое влияние на стратегическое значение Арктики, пишет Bloomberg. После публичных замашек Трампа на Гренландию Норвегия с опаской смотрит на Россию и другие великие державы и изо всех сил стремится утвердить свой суверенитет над Шпицбергеном.

Алан Кроуфорд (Alan Crawford), Хайди Таксдал Скьесет (Heidi Taksdal Skjeseth)

Межгосударственное соперничества в Арктике ведет к повышению стратегической значимости Шпицбергена. Но этим невозможно скрыть кризис самоидентификации северного норвежского форпоста.

На продуваемом всеми ветрами нагорье, высоко над самым северным населенным пунктом нашей планеты подобно часовым стоят в заполярном снегу белые сферические купола.

Это крупнейшая в мире наземная спутниковая станция, скрытая от случайных наблюдателей, которые посещают находящийся внизу главный поселок Шпицбергена Лонгйир.

Станция называется Svalsat. Там находится 170 антенных обтекателей, внутри которых размещаются огромные чаши антенн, обеспечивающих слежение за спутниками и связь с ними. Они скачивают данные, которые используются в метеорологических наблюдениях, климатических исследованиях, наблюдении за морским пространством, навигации, а также в поисково-спасательных операциях. Каждая тарелка приходит в движение в среднем раз в 15 секунд. Она вращается, отмечает правильный азимут, фиксирует свое положение и связывается с назначенной целью.

"Мир сегодня очень сильно зависит от спутниковых служб, — рассказывает директор этого объекта Оле Коквик. — Но люди об этом не знают".

Svalsat известен лишь в узких технических кругах, но эта станция играет критическую роль в глобальной связи, а это лишний раз подчеркивает, насколько важна в стратегическом отношении норвежская провинция Свальбард, что на архипелаге Шпицберген.

Такая возрастающая значимость все больше тревожит правительство Норвегии, ведь президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что хочет контролировать Гренландию, а другая арктическая держава — Россия, начавшая военную операцию на Украине, демонстрирует готовность силой удовлетворять свои растущие территориальные амбиции.

Такая действительность создает атмосферу беспокойства на национальных выборах, которые проходят сегодня. Избиратели начинают в полной мере осознавать возможные последствия от распространения международных угроз.

"На Крайнем Севере сложилась новая ситуация", — говорится в первой в истории Норвегии стратегии национальной безопасности, опубликованной в мае канцелярией премьер-министра.

"Усиливающееся геополитическое соперничество повышает стратегическое значение Арктики", — отмечается в стратегии. Если отношения с Москвой в регионе традиционно были стабильными, то сейчас "наш сосед на востоке стал более опасным". Кольский полуостров, являющийся ключом к ядерному арсеналу России, находится непосредственно к юго-востоку от Шпицбергена.

Мэр Лонгйира Терье Ауневик видит растущий интерес к архипелагу непосредственно. В последнее время он принимает в столице Свальбарда множество высокопоставленных гостей. Норвежский король Харальд V нанес визит в июне. До него там побывала армейская делегации из США, около 40 членов парламентской ассамблеи НАТО и череда законодателей из Осло. Премьер-министр Норвегии совершил поездку на Шпицберген в августе.

"Этот год просто сумасшедший", — сказал Ауневик, сидя в своем кабинете. На стене за его столом рядом с костью белого медведя висит тяжёлая церемониальная цепь, сделанная из местных минералов, а на диване перед ним лежит оленья шкура.

Ауневик по профессии кинолог. Он называет Шпицберген маленькой общиной огромного значения. Сюда любят приезжать норвежские политики для ознакомления с вопросами, связанными с изменением климата и с планами Осло для этого региона, тем более в год выборов. Полномасштабная военная операция России на Украине привела к тому, что в центре внимания вместо климата оказалась безопасность. А затем появились планы Трампа на Гренландию.

Очень немногие в Лонгйире восприняли слова Трампа буквально; но тот факт, что президент США говорит об острове, который находится к Шпицбергену ближе, чем материковая часть Норвегии, и который принадлежит другой скандинавской стране Дании, заставил задуматься страны Арктики. Сейчас "возник страх пропустить что-то важное", говорит Ауневик.

Этот архипелаг, основным островом которого является Шпицберген, расположен на 78 градусах северной широты, а это значит, что он является самой близкой к Северному полюсу населенной территорией. Этот статус заполярного хаба в высоких арктических широтах, с ресурсами, коммерческим аэропортом и свободным ото льда причалом благодаря хвостовой части течения Гольфстрим, превратил его в важный северный форпост, поставив остров на передний край сегодняшней международной напряженности.

"Крайний Север — наш самый важный в стратегическом плане район", — заявил в июле Bloomberg News премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Это означает, что надо утверждать суверенитет над Шпицбергеном. "Я не устаю повторять: Шпицберген такой же норвежский, как и наша столица Осло", — сказал он.

Утверждает Норвегия этот суверенитет в том числе и посредством станции Svalsat, которая с ее лунным ландшафтом похожа на инсталляцию из научной фантастики. Оттуда открывается захватывающий вид на север на темно-синие воды залива Исфьорд, а также на пустынные заснеженные горы. Это место использовали в качестве фона для съемок последнего фильма "Миссия невыполнима", в котором действие происходит в России.

Столь невероятное местонахождение очень важно для Svalsat, принадлежащей компании Kongsberg Satellite Services, или KSAT. Спутники на низкой околоземной орбите следуют по разным маршрутам, но проходят над полюсом, поскольку вращение Земли обеспечивает оптимальное покрытие всей планеты. "Это уникальное географическое местоположение для спутниковой связи на полярной орбите", — сказал Коквик, сидя за чашкой крепкого кофе с холодной водой с ледников Шпицбергена.

Национальное управление США по исследованиям океанов и атмосферы (NOAA) использует станцию Svalsat для прогнозирования ураганов, что позволяет предотвращать ущерб на миллиарды долларов. С помощью получаемых там данных отслеживаются айсберги, услугами станции пользуется нефтегазовый сектор в Северном море, и она обеспечивает точную геолокацию. KSAT сотрудничает с НАСА, с Европейским космическим агентством и с Eutelsat OneWeb, которая является конкурентом Starlink Илона Маска. Компания расширяется, строит центр данных, новую электроэнергетическую систему на солнечной энергии для его питания, и планирует увеличить число антенн до 300 с лишним.

KSAT принадлежит частично норвежскому государству через его космическое агентство, а частично компании Kongsberg Gruppen ASA, которая работает в сфере обороны и торгового флота, и сама на 50 процентов принадлежит государству. Kongsberg сотрудничает с норвежскими военными и "близкими союзниками", сказал Коквик, который работал в авиакосмической отрасли, а до этого в Норвежском управлении национальной безопасности.

По его признанию, Svalsat может обеспечивать "поддержку" военных спутников, но ему не разрешается загружать военные данные в соответствии со Шпицбергенским трактат, который гарантирует норвежский суверенитет над архипелагом, налагая определенные условия, включая нейтралитет и некоторую степень демилитаризации.

Россия, которая, как сообщается, создала спутниковую наземную станцию еще дальше на севере, на своей авиабазе Нагурское на Земле Франца-Иосифа, критикует Норвегию за прокладку подводных кабелей для соединения станции Svalsat с материковой частью. Она утверждает, что Осло такими действиями нарушает договор. Коквик пренебрежительно отмахивается. "Мы не тратим на это время, — говорит он. — Нас не волнует, как другие интерпретируют Шпицбергенский трактат".

Но другие еще и действуют, а это является одной из главных проблем Норвегии, пытающейся снизить напряженность в Арктике. Норвегия "слишком активно" демонстрирует свой контроль над Шпицбергеном, и поступая таким образом постоянно, она ослабляет свои позиции в Арктике, говорит посол России Николай Корчунов. "Это похоже на уборку комнаты с помощью кувалды", — сказал он во время интервью в российском посольстве в Осло, данном спустя несколько дней после возвращения из поездки на Шпицберген. Россия хочет стабильности на Крайнем Севере, сказал он, но она хотела бы, чтобы Норвегия проявляла больше готовности к сотрудничеству.

Направляясь на запад на мощном рабочем катере из Лонгйира в другой главный поселок Шпицбергена Баренцбург, можно увидеть остатки первых шахтерских поселений вдоль берега, где любят собираться колонии моржей.

Первые путешественники прибыли на Шпицберген 500 лет назад в поисках северо-восточного прохода, соединяющего Атлантику с Тихим океаном. Они быстро обнаружили природные ресурсы архипелага и для начала занялись там китобойным промыслом, в результате чего популяция медлительного гренландского кита была почти полностью уничтожена. А затем они стали добывать там высококачественный уголь.

Норвегия закрывает свою последнюю угольную шахту, а киты защищены законом. Но Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем другие места на Земле, и северо-восточный проход снова оказался в повестке дня. Как сказал мэр Ауневик, наступит "переломный момент, когда появится смысл пройти насквозь".

Если раньше архипелаг находился в правовом вакууме и был открыт для всех, то Шпицбергенский трактат от 1920 года гарантировал равные права всем желающим приехать, жить там и осуществлять коммерческую деятельность, а также проводить научные исследования. Советский Союз в полной мере воспользовался этими возможностями. Еще в 1980-х годах на Шпицбергене существовали два советских горнодобывающих поселка с общей численностью населения более 2 000 человек. Пирамида теперь в значительной степени заброшена, и остался только Баренцбург, который насчитывает около 400 жителей.

Прибыв в Баренцбург морем — из Лонгйира дороги нет, хотя до мая туда можно добираться на снегоходах — в первую очередь видишь огромную кучу угля рядом с пристанью. На возвышающемся холме установлена звезда и виден лозунг красными буквами на кириллице: "Миру мир".

Поселок между холмом и пристанью — это нагромождение зданий советской эпохи. На некоторых видны рисунки с облупившейся краской, другие старые здания стоят пустые и постепенно разрушаются. Есть несколько более современных строений. Научно-исследовательская станция занимает отдельный участок.

Бело-сине-красный флаг Российской Федерации присутствует повсеместно. Рядом с жилыми домами по-прежнему стоит бюст Ленина. За ним лозунг: "Наша цель — коммунизм!"

Это моногород, принадлежащий компании "Арктикуголь", которая является государственным унитарным предприятием. В Баренцбурге есть школа, магазин, библиотека, православная церковь, столовая, спортивные и развлекательные объекты. Директор "Арктикугля" Ильдар Неверов руководит шахтой и поселком.

Говорят, что он вдохнул новую жизнь в поселок, построив новый спортзал и отремонтировав бассейн, которые пользуются популярностью, поскольку полярная ночь в Баренцбурге длится два с половиной месяца. Он содействует развитию туризма, открыл в поселке пивоварню и подписал соглашения о сотрудничестве с российскими университетами.

На Шпицбергене его называют "человеком со связями". В марте его сфотографировали на заседании Международного арктического форума в Мурманске. Президент Владимир Путин присутствовал на пленарном заседании форума и пообещал "сделать все для укрепления глобального лидерства России в Арктике."

Неверов вежливо отказался от интервью, когда к нему обратились с такой просьбой в Баренцбурге.

Что касается шахты, немногие считают ее рентабельной. Скорее, это заявление о намерениях, которое становится более актуальным по мере усиления гонки за Арктику.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года большинство туроператоров в Лонгйире перестали возить туристов в Баренцбург, чтобы не отдавать деньги российскому государству. Молодежные спортивные состязания между двумя поселками были прекращены, отменили совместные празднования государственных праздников, а стороны стали более подозрительно относиться друг к другу.

"Люди, которые приезжают сюда, знают, куда едут, знают, что это русский поселок", — сказала Наталья Тимофеева, сидя в поселковом театре советской постройки, на стенах которого нарисованы знамена и все то, что в других местах кануло в прошлое.

Шахтеры из Донбасса составляли значительную часть рабочей силы, но многие покинули поселок с началом военной операции. Те, кто остался вместе с русскими, таджики и прочие, в подавляющем большинстве говорят по-русски.

Тимофеева — гражданка России, выросшая в небольшом городке в 300 километрах от Москвы. Она проводит экскурсии по Баренцбургу и Пирамиде. Женщина откровенно говорит о том, что вооруженный конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции сделали жизнь в российских поселениях Шпицбергена более трудной. "Мы — сплоченное сообщество и стараемся поддерживать друг друга", — сказала она.

Напряженность между Норвегией и Россией создает дополнительные трения для Лонгйира, где живет очень стойкая община, которая, тем не менее, сталкивается с кризисом идентичности. Если внимание Трампа к Гренландии показало в новом свете отношения Дании с ее арктической территорией, то новая действительность в провинции Свальбард вынуждает задавать вопросы о Норвегии и о том, как ей видится судьба ее самого северного форпоста.

Премьер-министр и лидер Рабочей партии Стёре неоднократно поднимал вопрос о Крайнем Севере, называя его приоритетом, хотя на самом деле на этих выборах по арктической политике у разных политических партий схожие позиции. Однако многие на Шпицбергене видят противоречие между претензиями Осло на "осуществление национального контроля" и повседневной жизнью архипелага, который не по своей вине застрял между индустриальным прошлым и неопределенным будущим.

Есть нерешенные вопросы о том, что придет на смену добыче полезных ископаемых. Всемирный банк семян является жизненно важным международным ресурсом, но он дает лишь несколько рабочих мест. Кроме того, сейчас идут активные споры о том, в какой мере можно разрешить туризм на Шпицбергене. Добавьте к этому проблему сохранения населения, насчитывающего около 3 000 человек, которые представляют более чем 50 национальностей. Многие из них работают в сфере туризма и не имеют равных с норвежцами прав.

Кроме того, существуют неотложные проблемы с основными услугами. После закрытия работавшей на угле электростанции цены на электроэнергию выросли вдвое, на Шпицбергене не хватает жилья и людей ждут огромные дополнительные расходы, ведь надо будет менять сгнившие сваи, которые вбивали в вечную мерзлоту, а она сейчас тает. Все приходится завозить — Шпицберген на 60 процентов состоит из ледников и на 27 процентов из голых скал. А это значит, что расходы там высоки, даже без НДС.

"В детстве здесь было замечательно", — рассказал Магнус Хусби, долгое время живущий на Шпицбергене и проводящий там экскурсии. Он готовился к одному из своих самых загруженных дней в году: на следующее утро должен был прийти круизный лайнер с тремя тысячами туристов на борту. "Мы были отрезаны пять — семь месяцев в году, но компания заботилась о нас, общество заботилось о нас", — говорит он. Хусби делает паузу, бережно держа в руках кружку пива: "А теперь что?"

Норвежская государственная компания Store Norske эксплуатирует последнюю угольную шахту на Шпицбергене Gruve 7, которая находится недалеко от Лонгйира. Король Харальд и королева Соня, которым далеко за 80, совершили в конце июня экскурсию под землю, чтобы отметить предстоящее закрытие шахты. Вместе с ними туда спустился инспектор по безопасности Свейн Джонни Альбригстен, который стал ветераном Шпицбергена, проработав здесь 40 лет.

"Мы обеспечивали стабильность поселка на протяжении многих лет, — сказал он, направляясь по штреку в сторону забоя. — У них будут проблемы с удержанием на острове семей".

Он пытался убедить политиков, начиная с премьер-министра, не закрывать шахту, и добился продления ее работы сроком на два года из-за энергетического кризиса, вызванного тем, что европейские страны прекратили импорт угля из России. Но это время прошло. В отличие от Лонгйира, в Баренцбурге "русские никогда не закроют свою шахту", сказал Альбригстен. "Для них это стратегический объект".

Снимая налобный фонарь после окончания смены, он добавил: "Поселок будет жить в совершенно другом мире, когда уйдут шахтеры".

По правде говоря, это уже происходит. До 1980-х годов Лонгйир был шахтерским поселком горнодобывающей компании. Сейчас это нацеленный на экологию населенный пункт с характерным норвежским стилем. Здесь есть огромный, заполненный товарами супермаркет, изысканные рестораны, "полярный отель" Radisson Blu, и отсюда есть прямые рейсы в Осло.

Но все это обманчиво. Эти люди постоянно находятся на грани, привыкшие к хрупкости человеческой жизни в Арктике. Снегоходы в летние месяцы стоят без дела на парковке, а вместо них работают собаки породы хаски, возящие туристов на колесных упряжках. Из этого получаются отличные туристические снимки, но нет никаких сомнений в том, что условия просто требуют такого специализированного оборудования: лавина в 2015 году разрушила 11 домов и убила двоих жителей Лонгйира. Знаки на въезде в поселок предупреждают о белых медведях, и посетителям не рекомендуется ходить без вооруженного гида. Недавно белый медведь убил туриста возле аэропорта; теперь эту территорию обнесли электрическим забором.

В городе есть больница, но она оборудована только для экстренных случаев, и в ней нет родильного отделения и палат для престарелых. Рожениц отправляют на юг, когда приходит время рожать; пожилые люди должны уезжать на материк. На Шпицбергене "все живут временно", — сказал мэр.

Это реальность, с которой сталкиваются давние жители Лонгйира Солвейг Офтедаль и Терье Йохан Йохансен. Она — юрист и депутат местного собрания, он — бывший управляющий шахты. Из своего деревянного коттеджа, расположившегося над береговой линией недалеко от Лонгйира, они регулярно видят китов-белух, а иногда замечают голубого кита, самого большого млекопитающего в мире, который питается в полярных водах и выдувает водяную струю высотой 10 метров и более. "Когда я впервые увидела его, то подумала, что это парусник", — сказала Офтедаль.

За годы жизни на Шпицбергене они видели, как Лонгйир превращается из беспорядочного и грубого поселения с четко выраженной индивидуальностью в сообщество, попавшее в водоворот глобальных политических течений. Похоже, что несмотря на свою жизнестойкость, Лонгйир потерял ориентиры. Даже в самые мрачные дни холодной войны контакты с русскими сохранялись, рассказали ветераны архипелага. Теперь эти связи тоже разрушились.

"Когда-нибудь военные действия закончатся, — сказала Офтедаль, глядя на меня своими светлыми глазами, блестящими под полночным солнцем. — И все будет как раньше".