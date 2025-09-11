Подать на ствол: как боевые роботы снабжают боеприпасами артустановки

Новая техника позволит сократить время нахождения артиллеристов на позициях

Боевые роботы начали доставлять снаряды к артиллерийским орудиям. Это небольшие наземные FPV-дроны на гусеничном ходу, которые дистанционно управляются операторами. Эксперты отмечают, что новинка позволяет сохранить жизни наших бойцов, поскольку артиллеристы будут меньше подвергаться риску демаскировки и менее продолжительное время находиться на огневых позициях.

Гусеничный подносчик

Новые дроны для погрузки боеприпасов в самоходные артиллерийские установки смонтированы на гусеничном шасси — это позволяет технике действовать при любой погоде, рассказали источники «Известий» в Минобороны России. Они управляются, как FPV-дроны — по радиоканалу. Операторы благодаря видеокартинке, поступающей с камеры, видят маневры аппарата в режиме реального времени. Это позволяет дистанционно управлять его работой с помощью пульта.

Применение FPV-роботов значительно ускоряет процесс выполнения боевой задачи, отметили собеседники издания.

Бойцы подразделений доставки грузов и артиллерийские самоходные установки — важные цели для противника, удары по ним наносятся в приоритетном порядке, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Новая роботизированная система облегчит их работу, — пояснил он. — Дрон небольшой, и он может преодолеть достаточно большое расстояние, не привлекая к себе внимание. Его гораздо труднее обнаружить и уничтожить, чем легковой автомобиль, багги или даже мотоцикл, которые нередко используются для подвоза боеприпасов. Важно и то, что скрытное перемещение поможет сохранить позиции нашей артиллерии в тайне до того момента, когда САУ начнут огонь. Нашим артиллеристам придется меньше находиться на открытом пространстве, что минимизирует риски и сохраняет жизни.

Такая техника может подвозить на позиции не только артиллерийские снаряды, но и другие грузы для батарей — воду, еду, боекомплект для стрелкового оружия.

В наших войсках растет количество боевых роботизированных систем, которые серьезно помогают нашим военнослужащим на передовой, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Современные роботизированные комплексы управляются на расстоянии в несколько сот метров, — объяснил эксперт. — Они могут не только подвозить боеприпасы на огневые позиции, но и другие грузы, заниматься эвакуацией раненных. На такие платформы можно устанавливать различные виды вооружения — например, пулеметы или гранатометы, чтобы вести огонь по противнику. Роботы могут выступать и в роли камикадзе — подъезжать к блиндажам и укрепленным огневым точкам со взрывчаткой, подрывом уничтожая их.

Такие системы уже доказали боевую эффективность на практике, отметил Виктор Литовкин.

— Важно, чтобы их было больше, — отметил он. — Они могут решать многие задачи на поле боя, не подвергая опасности жизни бойцов.

Военные в разных странах мира понимают, что в будущем без такой техники не обойтись, отметил Юрий Лямин.

— Уже сейчас делают разные модели: и гусеничные, и колесные. Первые из них более проходимые, а вторые — быстрее ездят. На параде, посвященном победе во Второй мировой войне, Китай показывал такие машины, есть кадры использования подобных систем и в армиях других стран — сейчас все стараются их поскорее внедрить, — рассказал эксперт.

Под прикрытием РЭБ

В артиллерийских соединениях сейчас активно осваивают применение наземных беспилотников. На огневых позициях гаубиц действуют роботизированные комплексы со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на борту. Аппаратура таких дронов позволяет блокировать частотные диапазоны, которые используют операторы FPV-дронов противника.

На подлете к нашим позициях противник теряет картинку с видеокамеры, установленной на беспилотнике. В итоге БПЛА не могут наносить точные удары по нашим артиллеристам.

Такие роботизированные системы находятся рядом с орудиями всё время, пока подразделение выполняет боевую задачу. Новые комплексы управляются дистанционно — их операторы могут находиться на безопасном расстоянии от расположения артиллеристов.

Новый наземный дрон максимально мобилен и защищен. При ведении огня он не мешает артиллеристам, но при этом обеспечивает им надежный зонтик от угрозы с неба. Эта роботизированная система заменяет человека в зонах повышенной опасности и, таким образом, спасает жизни бойцов.

От «Челнока» до «Кактуса»

Количество роботизированных комплексов, которые берут на себя самую сложную и опасную боевую работу, постоянно растет. Причем дроны помогают не только артиллеристам.

«Известия» писали об автономной установке разминирования «Челнок», которая смонтирована на базе вездеходной платформы на электротяге. Машина использует шины низкого давления, что нередко позволяет преодолевать без последствий минные поля, на которых установлены мины с контактными взрывателями. «Челнок» развивает скорость до 50 км/ч и до 5 км/ч на воде, имеет запас хода от 30 км, массу — 1,3 т. Смонтированная на платформе установка разминирования может забрасывать почти 1,4 т взрывчатки на расстояние до 440 м, тем самым проделывая проходы в минных полях.

Робототехнический комплекс для минирования «Кактус» может нести платформу для установки мин или транспортную платформу, которую можно использовать для доставки грузов на передовой или эвакуации раненых. При массе 80 кг он может перевозить до 200 кг груза. За счет уникальной подвески комплекс способен преодолевать самые сложные препятствия.

Наземные робототехнические комплексы Су-6 — носители турели для противотанковых управляемых ракет, автоматических гранатометов или пулеметов. Их используют при штурме укрепленных районов и защите особо опасных участков фронта.

Богдан Степовой

Роман Крецул