Самолет смог установить связь с орбитальным спутником по лазерному лучу

Американская компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), работающая совместно с поставщиком телекоммуникационных интернет-услуг компанией Kepler Communications сообщили об успешной демонстрации двухсторонней оптической (лазерной) связи между самолетом De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter и спутником Kepler.

Эксперимент стал технологическим прорывом в области космической связи, где все еще приходится пользоваться радиосвязью, имеющей ограниченную пропускную способность. В новой технологии более всего заинтересованы представители оборонной сферы — с ее помощью военные смогут передавать огромные объемы информации. Но если у наземных и морских транспортных средств нет проблем с космической связью, то для самолета в воздухе очень непросто связаться со спутником на низкой околоземной орбите. Для решения этой проблемы General Atomics использовала систему оптического терминала связи (ОСТ), установленную на самолете De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, которая в свою очередь совместима с системой предупреждения о ракетном нападении США — Tranche 0. ОСТ использует 10-ваттный лазер, передающий информацию со скоростью 2,5 Гбит/сек на расстояние 5500 км и отслеживающий цель-спутник с частотой 25 градусов/сек. Правда, во время тестирования скорость обмена данными составила всего около 1 Гбит/сек.

