Депутат ГД Колесник: Россия может применить против Европы мощное оружие

Россия может применить против Европы секретное оружие, превосходящее по мощности даже ракетный комплекс "Орешник", заявил в беседе с изданием "Абзац" член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

"Мы можем применить оружие, причем оружие такое, которого они еще не видели, с обычными зарядами. По мощности его можно сравнить с тактическим ядерным оружием, но это оружие обычное. Это не "Орешник", оно гораздо более неприятное", - сказал депутат, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на потенциальную агрессию Европы.

По словам парламентария, подобное оружие Москва еще не применяла, но подобного "и фантасты предположить не могут".

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его российскому коллеге Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар "Орешником" по Банковой, где находится здание администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по его словам, он отказался.

Ранее глава украинской разведки заявил о неспособности Украины перехватить "Орешник".

Дмитрий Архипов