Стало известно о закупке польских ПЗРК Швецией

SR: Швеция закупает польские ПЗРК Piorun на $320 млн

Швеция закупает польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun на сумму $320 млн. Об этом сообщает Sveriges Radio (SR).

Радиостанция не раскрывает подробности контракта, который станет третьим крупным соглашением. Летом были подписаны два других соглашениях на общую сумму 10,5 млдр крон ($1,12 млрд).

Как отметил представитель Управления материального обеспечения Министерства обороны Кристер Мельгрен, закупка средств ПВО не является последней.

В июле пресс-служба правительства Швеции сообщала, что страна закупит вооружения для Украины на сумму около 1,5 млрд крон ($160 млн).

В августе генсек НАТО Марк Рютте на своей странице в соцсети X поблагодарил скандинавские страны, которые решили выделить средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы альянса.

Ранее в США заявили, что не могут обеспечивать Украину оружием.

Екатерина Волкова