Закупленное Эстонией американское оружие оказалось бракованным

Источник изображения: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Äripäev: Эстония вернула США тысячи бракованных винтовок

Закупленное Эстонией у американской компании LMT Defense оружие оказалось низкого качества. Об этом сообщила эстонская газета Äripäev.

«Знаменитая закупка закончилась позором. Тысячи единиц высокоточного оружия оказались бесполезными», - пишет эстонский таблоид.

По информации Äripäev, высокоточные винтовки, приобретенные шесть лет назад за несколько миллионов евро, оказались бракованными. Основным дефектом стала неисправность газовой системы, отвечающей за перезарядку после выстрела. В связи с этим всю партию автоматических винтовок калибра 7,62 мм отправили на гарантийный ремонт производителю.

Журналисты Äripäev еще в 2023 году направляли запросы по данной проблеме в Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), однако ответ получили только сейчас. В RKIK отметили, что ремонт не привел к финансовым потерям со стороны Эстонии.

28 августа финская армия решила отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Предположительно, для этого армии Финляндии и Швеции разрабатывают винтовку Sako ARG.

Ранее МИД Эстонии вручил российскому дипломату ноту протеста.


Игорь Зимин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Швеция
Эстония
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
