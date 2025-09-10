Войти
Газета.ru

Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ

670
2
0
Флаги Германии и Украины
Флаги Германии и Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Писториус: ФРГ запускает инициативу по поддержке дальнобойных ударов Украины

Германия запускает инициативу по поддержке дальнобойных атак ВСУ и планирует вложиться в украинское производство БПЛА, способных преодолевать большое расстояние, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Германия запускает новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью", - сказал Писториус в ходе пресс-конференции.

По его словам, в рамках инициативы ФРГ заключит ряд соглашений о поставках тысяч БПЛА с предприятиями Украины. Общая сумма контрактов достигнет €300 млн.

В июле канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов ВСУ обращению с дальнобойными ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

Ранее посол РФ в ФРГ рассказал, чем для Германии обернется передача ракет Taurus ВСУ.


Дмитрий Архипов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
2 комментария
№1
10.09.2025 01:49
Германия в последнее время себя плохо ведет. Так зачем то ее разведка сняла предпринимателей немцев с рейса в Россию отправлявшихся на ПМЭФ.И опять же выкрутасы с Taurus.
0
Сообщить
№2
10.09.2025 06:06
ГДР мы не будем бомбить вообще. Промку и военку ФРГ снесем и это на 75 лет. Газ и нефть по нефтепроводу запросто и дешево.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты