Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ

Писториус: ФРГ запускает инициативу по поддержке дальнобойных ударов Украины

Германия запускает инициативу по поддержке дальнобойных атак ВСУ и планирует вложиться в украинское производство БПЛА, способных преодолевать большое расстояние, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Германия запускает новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью", - сказал Писториус в ходе пресс-конференции.

По его словам, в рамках инициативы ФРГ заключит ряд соглашений о поставках тысяч БПЛА с предприятиями Украины. Общая сумма контрактов достигнет €300 млн.

В июле канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов ВСУ обращению с дальнобойными ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

Ранее посол РФ в ФРГ рассказал, чем для Германии обернется передача ракет Taurus ВСУ.

Дмитрий Архипов