Новый глава Военно-воздушных сил США рассказал о проблемах в армии

Источник изображения: gazeta.ru

В ВВС США рассказали об устаревшей технике и нехватке денег у армии

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов в настоящее время испытывают проблемы, связанные с нехваткой финансирования и устаревшей техникой, а чтобы устранить их, понадобятся годы, рассказал новый глава ВВС Трой Мейник. Об этом сообщает РИА Новости.

5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

По данным Politico, многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов. Утверждается, что ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.

По мнению американиста Малека Дудакова, переименование ведомства действительно будет дорогим, но дешевле реального решения главных проблем армии США.

Ранее Трамп пообещал "не начинать войну" против Чикаго.


Дмитрий Архипов

Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
