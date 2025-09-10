Войти
Деловая газета "Взгляд"

Парламент Дании разрешил министру обороны игнорировать законы при строительстве

444
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Датский министр обороны получил право ускорять строительство важных объектов

Датское законодательство теперь позволяет ускоренно возводить военные объекты, минуя нормы, которые могли бы замедлить процесс, включая экологические ограничения.

Парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны Троэльсу Лунду Поульсену игнорировать существующие правила, которые потенциально могли бы затормозить возведение военных объектов, передает TV2.

Новый порядок распространяется на строительство объектов, имеющих национальное значение, и позволит завершать их быстрее за счет пренебрежения нормативными требованиями, например, в области экологии.

Министр Поульсен заявил: "Я считаю, что в свете нынешней серьезной ситуации в сфере политики безопасности, это принятие закона – необходимость".

Телеканал отмечает, что действие закона завершится в 2028 году. В качестве примера, на который уже поступили жалобы от жителей, приводится проект по восстановлению производства боеприпасов в городе Эллинг, где граждане опасаются за свою безопасность и права.

Ранее датские СМИ сообщали, что законопроект позволит ускорять стройку объектов, включая предприятия оборонной сферы, даже если потребуется обойти действующее законодательство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов на развитие оборонного сектора с акцентом на строительство новых кораблей для ВМС. В Дании начали строить совместный завод по выпуску ракетных и беспилотных компонентов для нужд киевского режима.

Денис Тельманов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты