Датский министр обороны получил право ускорять строительство важных объектов

Датское законодательство теперь позволяет ускоренно возводить военные объекты, минуя нормы, которые могли бы замедлить процесс, включая экологические ограничения.

Парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны Троэльсу Лунду Поульсену игнорировать существующие правила, которые потенциально могли бы затормозить возведение военных объектов, передает TV2.

Новый порядок распространяется на строительство объектов, имеющих национальное значение, и позволит завершать их быстрее за счет пренебрежения нормативными требованиями, например, в области экологии.

Министр Поульсен заявил: "Я считаю, что в свете нынешней серьезной ситуации в сфере политики безопасности, это принятие закона – необходимость".

Телеканал отмечает, что действие закона завершится в 2028 году. В качестве примера, на который уже поступили жалобы от жителей, приводится проект по восстановлению производства боеприпасов в городе Эллинг, где граждане опасаются за свою безопасность и права.

Ранее датские СМИ сообщали, что законопроект позволит ускорять стройку объектов, включая предприятия оборонной сферы, даже если потребуется обойти действующее законодательство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов на развитие оборонного сектора с акцентом на строительство новых кораблей для ВМС. В Дании начали строить совместный завод по выпуску ракетных и беспилотных компонентов для нужд киевского режима.

Денис Тельманов