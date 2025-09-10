Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу.

«Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия?

Президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в военное министерство – и, судя по всему, первая в его новом статусе война не за горами. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент страны Николас Мадуро в ответ мобилизует ополченцев и собирает армию, размещая ее на побережье и возле границ с соседними государствами.

Это не первая попытка США убрать нелояльный им режим в Венесуэле, но, пожалуй, самая серьезная. И не только потому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен крайне решительно.

Так, у США сейчас есть все юридические основания для вторжения. И под юридическими тут понимается не международное, а внутриамериканское право. Президент США имеет полное право начинать войну против другой страны и вести ее два месяца без одобрения Конгресса.

Вашингтон уже объявил войну наркокартелям, и Пентагону даны указания атаковать силы картелей в любой точке мира. В том числе и на территории третьих стран. При этом Белый дом официально заявляет, что президент Венесуэлы Николас Мадуро по совместительству является лидером картеля Los Soles (который ответственен чуть ли не за 20% от всего южноамериканского кокаина, попадающего на американский рынок), и за его поимку назначена награда в 50 млн долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио открыто называет Николаса Мадуро "наркоторговцем" и "террористом" и утверждает, что ему здесь неинтересно мнение международных инстанций. "Организация Объединенных Наций не согласна, но мне все равно, что они говорят. Он скрывается от американского правосудия, он не является законным лидером Венесуэлы", – говорит глава Госдепа. Поэтому вторжение в Венесуэлу вполне может быть оформлено как антинаркотическая операция.

Конечно, это выглядит как лицемерие и прикрытие настоящих целей США. "Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ", – говорит по этому поводу президент Венесуэлы Николас Мадуро. И действительно, Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов, и права на добычу этих ресурсов могут быть переданы странам БРИКС. А именно с БРИКС в последнее время активнее всего борется на международной арене администрация Белого дома.

С чисто военной точки зрения США, несомненно, имеют многократный перевес над Венесуэлой. "Общая численность Вооруженных сил Венесуэлы составляет до 150 тысяч бойцов, из них до 100 тысяч сухопутных войск. Есть в небольшом количестве современные вооружения – танки, БМП, авиационная техника российского производства. Небольшие, но эффективные войсковые комплексы ПВО С-300", – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, Венесуэла подготовила неплохую региональную армию для противостояния противнику в рамках своего континента – но этого абсолютно недостаточно, чтобы противостоять Соединенным Штатам, обладающим сильнейшей армией в Западном полушарии.

Стратегический перевес тоже на стороне Соединенных Штатов. Хотя бы потому, что они как нападающая сторона способны выбрать любую стратегию, которую посчитают нужной.

"Речь, скорее всего, пойдет о точечном нанесении ударов крылатыми ракетами. Собранные в регионе эсминцы и подводные лодки могут сформировать ударный залп из порядка 1200 крылатых ракет "Томагавк". Этот залп может прорвать любую систему ПВО",

– считает Андрей Клинцевич.

После этого Вашингтон может зачистить венесуэльское небо и дальше уже вводить сухопутные части. В частности, прямо сейчас американская армия в соседнем Пуэрто-Рико проводит учения по отработке десантных операций, высадке пехоты с моря на сушу. Хотя при этом вряд ли Пентагон планирует полноценную оккупацию Венесуэлы – хотя бы потому, что в джунглях венесуэльцы способны навязать американцам серьезную партизанскую войну, сводящую на нет все потенциальные выгоды от захвата венесуэльских месторождений.

"Судя по тому, что готовится американцами, какую-то большую наземную сухопутную операцию они не планируют. Пятитысячный контингент морской пехоты, который сейчас тренируется в Пуэрто-Рико, заточен под задачи либо эвакуации, либо какого-то физического захвата Мадуро. Высадились, захватили объект и ушли", – говорит Андрей Клинцевич.

Внутриполитическая ситуация в Венесуэле тоже располагает к подобным действиям. Да, Николас Мадуро уверяет об "организованной борьбе всего народа в случае агрессии", но если речь пойдет о "высадились, захватили и ушли", то весь народ на улицы не выйдет. Ведь позиции Николаса Мадуро в стране отнюдь нельзя назвать прочными. На выборах 2024 года он получил лишь 52% голосов – и можно с уверенностью заявить, что порядка 40% (в массе своей средний класс) населения настроены против него.

Лидер оппозиции Мария Корино Мачадо уже обвинила Мадуро в том, что он вооружает ополченцев из-за недоверия армии. И намекнула, что президент сам виноват в сложившейся ситуации – потому что принимает решения в угоду внешним странам (России, Китаю, Кубе и Ирану).

Поэтому США в Венесуэле могут найти множество сочувствующих их целям – если, конечно, их целью будет свержение Мадуро, а не оккупация страны. В этом случае власть подхватят представители оппозиции, ряд из которых занимают посты мэров и даже губернаторов отдельных провинций. Которые затем смогут подписать с американцами все нужные Вашингтону нефтяные месторождения.

На данный момент для ограниченного вторжения не хватает лишь одного – политического решения Трампа. Президент США понимает, что даже в случае успешно проведенной операции эффект от нее будет непредсказуемым. Любая война чревата сюрпризами, в том числе неприятными.

Да, успешные удары по экономическим объектам и даже захват Николаса Мадуро могут стать серьезнейшим сигналом странам Западного полушария. Подавить их волю к сотрудничеству с Китаем и заставить уважать американские желания. Но, с другой стороны, они могут вызвать мощнейший всплеск антиамериканских настроений в регионе, который всегда ненавидел Америку. И тем самым похоронить все надежды на возвращение идейно-экономического контроля над своим "задним двором".

"Ни в Панаме, ни в Эквадоре, ни в Колумбии, ни в Венесуэле не должно быть раболепного подчинения иностранцам", – говорит Густаво Петро. Президент Колумбии, которая еще недавно считалась ключевым союзником США в Южной Америке.

Поэтому Трамп должен решить, готов ли он пойти на риск. Бросить политические кости в надежде на то, что на них выпадет удачный для него результат. Ведь если он будет неудачным, если он повлечет за собой волну антиамериканского гнева и консолидацию Южной Америки на этой основе, то это поражение будет для него куда болезненнее, чем грядущее фиаско на Украине. Все внутриполитические враги Трампа воспрянут (причем не только в Демократической партии, но также в Республиканской), и в лучшем случае его ждет поражение на промежуточных выборах 2026 года, а в худшем – импичмент.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета