Филиппины отложили закупку F-16 на 5,6 млрд долларов из-за бюджета

Филиппины приостановили крупную сделку по покупке американских истребителей, сославшись на нехватку финансовых средств и другие приоритеты вооруженных сил.

Филиппины отложили закупку истребителей F-16 у США на сумму 5,6 млрд долларов из-за финансовых ограничений, передает ТАСС. Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что реализация контракта приостановлена из-за нехватки средств на этот проект. В качестве основной причины посол назвал финансирование, отметив, что этот вопрос является ключевым для заключения сделки.

Ромуальдес также уточнил, что, по словам министра обороны Филиппин, у армии страны сейчас есть более приоритетные задачи, чем закупка истребителей, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от распределения средств на модернизацию.

В апреле 2023 года США и Филиппины достигли договоренности об усилении сотрудничества в сфере обороны, пишет ТАСС. В феврале 2024 года президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший одобрил план модернизации вооруженных сил на сумму 36 млрд долларов на ближайшее десятилетие, учитывая напряженность в Южно-Китайском море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия начала формировать новые оперативные группы для действий на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем. Официальный представитель Минобороны КНР обвинил филиппинские корабли в провокациях около острова Хуанъянь и пообещал ответные меры. США выделили Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо для поддержки энергетики, морских проектов и экономического развития.

Денис Тельманов