Представитель ХАМАС: попытка Израиля уничтожить нашу верхушку провалилась

topwar.ru

Продолжает поступать информация о последствиях израильского авиаудара по катарской столице. Напомним, что Израиль заявил о ликвидации в результате авиаудара высокопоставленного члена ХАМАС Халила аль-Хайя. Теперь же в самом ХАМАС заявляют, что аль-Хайя жив.

Представитель палестинского движения в интервью катарской службе информации «Аль-Джазира» Сухайль аль-Хинди:

Халил аль-Хайя, как и другие представители руководства ХАМАС, живы. В результате удара израильской авиации погиб сын Халила аль-Хайя Хумам и помощник.

По словам аль-Хинди, израильская попытка уничтожить верхушку ХАМАС провалилась.

Аль-Хинди:

Это атака не только на ХАМАС, это атака на весь мусульманский мир. Международное сообщество должно отреагировать на это деяние и не одними только устными осуждениями.

Между тем, актуальным продолжает оставаться вопрос, действительно ли Израиль предупреждал официальную Доху о будущем ударе? Если нет, то это фактический акт агрессии против независимого государства. Если да, тогда это уже переадресует вопросы катарскому руководству – как минимум со стороны ХАМАС. Знали и не предупредили? Или всё-таки предупредили?

Если второе, то как вышло, что погиб сын высокопоставленного члена организации?

Если вариант первый, то получается, что Израиль был уверен в том, что власти Катара находящихся в Дохе высокопоставленных членов ХАМАС информировать не станут. И тогда снова – это уже вопрос доверия властям Катара, где должны были пройти переговоры.

