Источник изображения: topwar.ru

Немецкие политики отказались выделять дополнительную помощь Украине. Несмотря на то, что не так давно лидеры коалиционных фракций Бундестага ХДС и СДПГ посетили Киев, где встретились с украинским диктатором Владимиром Зеленским, их фракции проголосовали против предложения «Зеленых» выделить Украине дополнительную помощь в размере 4,5 миллиарда евро.

Предполагалось, что дополнительная помощь будет направлена на усиление украинской ПВО. При этом обслуживающий интересы немецких оружейных корпораций канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины может продлиться еще «очень долго». Говоря о необходимости продолжить поддержку Киева, Мерц пафосно апеллировал к тому, что в то время как Россия и Китай пытаются «закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе», Украина «остается оплотом свободы всей Европы».

Между тем, несмотря на заявления о готовности продолжить выделять Украине немалые средства, правительство ФРГ на данный момент не готово отправлять туда свои войска в рамках каких-либо гарантий безопасности. Вместо этого немцы предложили другой вариант помощи, в рамках которого предусматривается усиление ПВО Украины на 20% ежегодно, поставки ВСУ крылатых ракет и военной техники, а также интеграция производства вооружений между украинским ВПК и странами Европы.

В частности, в целях поддержки дальних ударов ВСУ Берлин планирует заключить договоры с украинскими предприятиями на производство дальнобойных БПЛА на сумму 300 миллионов евро.