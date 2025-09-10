Войти
Военное обозрение

Власти ФРГ неожиданно отказались увеличить объёмы поддержки Украины

440
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкие политики отказались выделять дополнительную помощь Украине. Несмотря на то, что не так давно лидеры коалиционных фракций Бундестага ХДС и СДПГ посетили Киев, где встретились с украинским диктатором Владимиром Зеленским, их фракции проголосовали против предложения «Зеленых» выделить Украине дополнительную помощь в размере 4,5 миллиарда евро.

Предполагалось, что дополнительная помощь будет направлена на усиление украинской ПВО. При этом обслуживающий интересы немецких оружейных корпораций канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины может продлиться еще «очень долго». Говоря о необходимости продолжить поддержку Киева, Мерц пафосно апеллировал к тому, что в то время как Россия и Китай пытаются «закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе», Украина «остается оплотом свободы всей Европы».

Между тем, несмотря на заявления о готовности продолжить выделять Украине немалые средства, правительство ФРГ на данный момент не готово отправлять туда свои войска в рамках каких-либо гарантий безопасности. Вместо этого немцы предложили другой вариант помощи, в рамках которого предусматривается усиление ПВО Украины на 20% ежегодно, поставки ВСУ крылатых ракет и военной техники, а также интеграция производства вооружений между украинским ВПК и странами Европы.

В частности, в целях поддержки дальних ударов ВСУ Берлин планирует заключить договоры с украинскими предприятиями на производство дальнобойных БПЛА на сумму 300 миллионов евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты