Вопреки санкциям США турецкие ВВС получили очередной вертолёт Т-70

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на введенные США санкции, командование ВВС Турции пополнило свой арсенал уже четвертым вертолетом Т-70. При этом машина является уже второй машиной этого типа на вооружении турецких ВВС, оснащенной системами защиты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее американская компания Lockheed Martin объявила о приостановке работы над турецкой программой многоцелевых вертолетов (TUHP), сославшись при этом на форс-мажорные обстоятельства, вызванные санкциями правительства США, введенными в 2020 году в отношении турецких компаний.

Однако, как можно убедиться, несмотря на санкции со стороны своего союзника по НАТО, Турция сохранила возможность производить вертолеты Т-70. Между тем, программа, стоимость которой оценивается приблизительно в 3,5 миллиарда долларов, предусматривает производство 109 вертолетов в течение последующих десяти лет.

Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) выступает в качестве генерального подрядчика, в программе также принимают участие компании Aselsan (авионика), TEI (производство двигателей T700-TEI-701D), Alp Aviation (динамические компоненты и шасси), а также Sikorsky (разработчик платформы с моделью S-70i в качестве базовой конструкции).

Турецкая программа производства многоцелевых вертолетов зародилась в середине 2000-х годов. Контракт, подписанный в 2014 году и вступивший в силу в 2016 году, предусматривает поставки вертолетов турецким вооруженным силам и гражданским ведомствам республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Компании
Aselsan
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
TAI
Проекты
2020-й год
NATO
