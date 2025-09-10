Войти
Российские лётчики показали завораживающий высший пилотаж на истребителях Су-57

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть фигуры высшего пилотажа, исполненные российскими летчиками на истребителях пятого поколения Су-57. Как можно в очередной раз убедиться, Су-57 обладает чрезвычайно высокими летными характеристиками. Исполнение фигур высшего пилотажа на таких боевых машинах - завораживающее зрелище.



И хотя ролик короткий, но он во многом определяет технические возможности и маневренность Су-57. Имело место «нелинейное» перестроение ведомого с правого крыла под левое. Истребитель без потери скорости «отклеился» от первоначального вектора полёта и оказался по другую сторону самолёта, с которого и велась съёмка.

Самолеты пятого поколения уже встали на вооружение одного из истребительных полков ВКС РФ. До этого истребители Су-57 в зоне СВО пилотировали летчики-испытатели. По штату в истребительном полку 30–50 боевых самолётов. Сколько Су-57 поступило на вооружение, не уточняется.

В то же время продолжают наращиваться серийные поставки Су-57 в российскую армию. Кроме того, прошлый и нынешний годы стали для Су-57 периодом громких мировых премьер. Экспортная версия российского истребителя пятого поколения была представлена на международных авиасалонах в китайском Чжухае и индийском Бангалоре. Там же были представлены и другие завораживающие «трюки» с Су-57.

В связи с отказом от ограничений по ДРСМД в настоящее время активно обсуждается расширение ракетного арсенала, в том числе появление новых модификаций гиперзвукового оружия. На фоне этого не исключается оснащение Су-57 гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Версия этих вооружений, предполагающая воздушное базирование, по некоторым косвенным сведениям, может быть перепроектирована из морской версии и поставлена на боевое дежурство в течение нескольких ближайших лет. Адаптация морской версии «Циркона» для авиации позволит расширить возможности дальних неядерных ударов по оперативно-стратегическим целям противника.

При этом какие-либо верифицируемые данные о боевом применении таких ракет в зоне СВО отсутствуют, а западные публикации на эту тему во многом построены исключительно на граничащих со спекуляциями предположениях.

