В КНДР испытали новую деталь межконтинентальных «Хвасонов»

ЦТАК: В КНДР провели испытания сопла нового двигателя для МБР «Хвасон-20»

Главное управление ракетостроения КНДР совместно с НИИ химических материалов провело наземные испытания сопла твердотопливного двигателя большой тяги. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новую деталь изготовили с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Испытание, которое прошло 8 сентября, стало девятым в серии наземных тестов и последним в процессе разработки.

Максимальная тяга двигателя составляет 1971 килоньютон. Изделие планируют использовать в межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20».

Ранее в сентябре в сети показали собранную китайскую МБР DF-5C. При помощи графического редактора «собрали» ступени и головную часть ракеты, которые представили в ходе парада в Пекине. В Китае подчеркнули, что МБР имеет глобальную дальность. Изделие весит более 180 тонн.