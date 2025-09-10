Войти
ЦАМТО

Холдинг "Высокоточные комплексы" отгрузил очередную партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России

ТМ-140
ТМ-140.
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 9 сентября. Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в начале сентября отгрузил очередную партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России.

Комфортные снегоболотоходы, обладающие высокой проходимостью, будут нести службу в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России в Красноярском крае.

Гусеничный вездеход ТМ-140 – это надежная и простая в управлении машина в условиях бездорожья. Он незаменим, если вместо дороги – снежная целина, болотистая местность, река или овраги. Как раз такие условия службы у гарнизона Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, куда направлены вездеходы ТМ-140. В зоне ответственности отряда – территория Таймыра и прилегающая к ней прибрежная зона морей Северного Ледовитого океана, где 80% всех поисково-спасательных работ проводится в тундре. Для решения этих задач ТМ-140 поставляется в двух комплектациях: с пассажирским модулем и с крано-манипуляторной установкой.

Грузоподъемность гусеничного вездехода составляет 4 т, скорость – до 45 км/ч по твердой поверхности и до 4 км/ч на воде, запас хода (в базовой комплектации) – более 500 км. Машина легко заводится, в салоне поддерживается комфортная температура независимо от погоды за бортом.

Курганмашзавод второй год поставляет вездеходы ТМ-140 для арктических поисково-спасательных отрядов МЧС России. Снегоболотоходы уже находятся в распоряжении спасателей Республики Коми (Воркута), Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
МЧС
Ростех
