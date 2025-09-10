Polaris будет поставлять внедорожники MRZR D странам НАТО

Одни из самых популярных современных боевых багги — семейство MRZR от американской Polaris Defense. Эти машины имеют модульную конструкцию, что позволяет адаптировать их под любые нужды. Кроме того, эти машины доступны на гражданском рынке. На фото — модификация MRZR D4.

ЦАМТО, 9 сентября. Американская компания Polaris Government and Defense (подразделение Polaris Inc.) заключила с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA) двухлетний рамочный контракт на поставку легких тактических автомобилей MRZR D.

Стоимость продажи потенциально оценивается в сотни миллионов долларов. Срок действия соглашения может быть продлен до пяти лет, что позволит членам НАТО и странам-партнерам приобретать технику для повышения мобильности и боеготовности подразделений в сложных боевых условиях.

Модель закупки соответствует требованиям конкурсной процедуры, оптимизируя процесс приобретения и устраняя необходимость в дополнительных дорогостоящих и длительных испытаниях. Благодаря NSPA, в рамках данного долгосрочного соглашения государства-члены и страны-партнеры смогут приобретать машины MRZR D2 и D4.

По оценке NSPA, мобильность и унификация являются основой успешного проведения современных многонациональных операций. MRZR D обеспечивают союзным силам мобильность, соответствующую меняющимся требованиям современных операций. Контракт усилит возможности Агентства NSPA предоставлять странам НАТО и их партнерам необходимую технику.

На текущий момент MRZR D уже эксплуатируют вооруженные силы и силовые структуры 50 стран мира в ходе экспедиционных операций, операций быстрого реагирования и специальных операций. Модульная конструкция, защитный каркас, дизельный двигатель, способность преодолевать вброд водные преграды глубиной до 1 м, возможность транспортировки по воздуху и морю позволяют использовать технику в условиях сложного рельефа и в оспариваемых зонах. MRZR D может перевозиться внутри вертолетов AW-101 "Мерлин", CH-47 "Чинук", ПЛА V-22 "Оспри", большинства самолетов ВТА, морских судов.

По данным Polaris, соглашение также обеспечивает покупателям преимущества за счет оптовой цены и ускоренного приобретения, одновременно обеспечивая унификацию, стандартизацию и сокращение логистических затрат в рамках НАТО. Polaris Government and Defense уже несколько лет сотрудничает с NSPA, поставляя тактические транспортные средства и решения для обеспечения мобильности.

Компания Polaris впервые представила машину MRZR в 2012 году и продолжает ее совершенствование в соответствии с требованиями ВС США и союзных стран. MRZR D могут применяться для выполнения широкого спектра задач: от перевозки войск и легких грузов до эвакуации раненых, командования и управления, а также быстрого развертывания.

С момента принятия на вооружение MRZR также интегрируются с системами противодействия БЛА, другими системами вооружения, лазерными системами, средствами ведения разведки, системами боевого управления и связи, оборудованием для медицинской эвакуации и системами дозаправки авиатехники.

MRZR D является частью обширного портфеля предложений Polaris Government and Defense, включающего MRZR Alpha, MV 850, DAGOR, а также военные снегоходы.