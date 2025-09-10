"Признают даже наши враги": чем удивил слет беспилотников "Дронница-2025"

6–7 сентября 2025 года в Новгородской области состоялся очередной слет операторов боевых беспилотников "Дронница". На нем были представлены разработки частных российских компаний — перспективные боевые дроны, средства защиты от них. Многие проходят испытания в зоне СВО. ТАСС собрал интересные новинки

Всероссийское мероприятие стало четвертым по счету. Первое, поднявшее вопрос о необходимости использования беспилотников в зоне спецоперации и накоплении опыта их применения, прошло в августе 2022 года. Одной из задач "Дронницы-2022" стало формирование инструкторского корпуса для подготовки операторов БПЛА. На следующей "Дроннице", в 2023 году, рассматривались вопросы массового применения дронов, создание беспилотных подразделений и их тактика. Слет 2024 года был посвящен организации взаимодействия между разработчиками, производителями и заказчиками беспилотных систем.

В ходе СВО произошла настоящая революция в военном деле. Беспилотники стали универсальной, грозной силой, изменили саму концепцию войны. И выигрывает тот, кто действует на опережение, ставит на поток производство БПЛА, поддерживает изобретателей, "гаражный ВПК", народную инициативу. Кто максимально быстро, без бюрократии, учитывает ошибки и новые веяния в этой сфере

Александр Дронов

врио губернатора Новгородской области

Если первая "Дронница" собрала порядка 300 участников, то число участников слета этого года превысило 2 тыс. Основное направление "Дронницы-2025", по словам устроителей, — "Работа над ошибками".

Отечественное дроноводство на четвертом году СВО прошло огромный путь и добилось впечатляющих результатов. Это признают даже наши враги. Но настало время системно разобраться: в чем мы ошибаемся, чего нам категорически не хватает и что мешает достичь технологического преобладания и перелома в военном противостоянии

Организаторы слета "Дронница-2025"

Летающие новинки

На "Дроннице" 2025 года были представлены беспилотные летательные аппараты всех типов и размеров — от миниатюрных FPV-квадрокоптеров до крупных БПЛА самолетного, гибридного и мультироторного типов, а также системы управления и боеприпасы для них.

НПО "Кайсант" впервые показало на слете FPV-дрон "Артемида 10", обладающий уникальной совокупностью характеристик. По словам официального представителя разработчика, дроны, оснащенные системой машинного зрения, запускаются со специальных тележек, которые могут доставляться в зону применения. Затем аппараты "засыпают" — переходят в режим энергосбережения. "Когда настает нужный момент, оператор с одного и того же пульта переключает управление с тележки на дроны, по одному выгоняет их с дронопорта, далее они поражают требуемый объект", — отметили в организации.

Тележка-дронопорт с FPV-дронами "Артемида 10" Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Помогает оператору и FPV-дрон самолетного типа с Х-образной геометрией крыла "Финка": он оснащен системой донаведения на цель. Представитель компании "Антигравитация" рассказал, что при приближении к цели боец, управляющий "Финкой", может захватить поражаемый объект, а затем беспилотник попадет в него, даже радиосвязь с дроном пропадет, в том числе из-за помех вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Финка" разгоняется до 110 км/ч и имеет дальность применения 25 км. Беспилотный самолет сконструирован с применением пенопласта, что удешевляет конструкцию. Два разобранных дрона умещаются в небольшой рюкзак и собираются за несколько минут в полевых условиях без инструментов.

Многовинтовой FPV-дрон компании "Небо", базирующейся в технопарке "Липецк", противостоит РЭБ тем, что при появлении помех начинает набирать высоту до тех пор, пока помеха не ослабевает и связь с оператором не восстанавливается. По словам представителя разработчика, такой функцией сегодня обладает только их изделие. "Если какая-то "суперядовитая" система РЭБ, шансы сохранить машину остаются, потому что при потере пакетов управления машина в автоматическом режиме выходит из купола до целых пакетов, — объяснил собеседник ТАСС. — Дрон стабилизируется и идет вверх, тогда как обычно дроны при потере пакетов сваливаются. Для того чтобы выйти из купола РЭБ, иногда надо подняться на 200–300 м, а иногда и на 900".

Российские разработчики дронов уделяют большое внимание теме противодействия помехам, которые активно используют обе стороны специальной военной операции. К примеру, приемопередающая часть FPV-дрона "Ключ 10", который массово поставляется в Вооруженные силы России, выполнена по модульному принципу. "Аппарат был доработан, в настоящее время в больших количествах поставляется российским войскам, — сообщил ТАСС официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс. — После модернизации "Ключ 10" никак не зависит ни от частот управления, ни от видеопередатчиков. Если бойцам нужна другая частота, они могут за 10 секунд заменить модуль и работать на требуемой частоте. Таким образом аппарат позволяет быстро адаптироваться под меняющиеся реалии фронта".

Многофункциональный FPV-дрон серии "Ключ" Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Пример эволюции небольших дронов — показанный на слете универсальный БПЛА "Матрешка". Он выполнен складным и может размещаться в цилиндрическом контейнере, из которого развертывается на позиции за 20 с. В контейнере расположены аккумуляторы, которыми в зимнее время можно подогревать дрон перед зарядкой — так удастся избежать деградации батареи при отрицательных температурах. За счет сменного модуля радиоуправления и видеосвязи оператор в зависимости от обстановки в эфире может оперативно менять рабочие частоты в широком диапазоне, а также использовать оптоволоконный канал — и все это без инструмента и разборки дрона. Миниатюрный квадрокоптер может быть дополнен системой донаведения, системой сброса боеприпасов.

Дрон ”Матрешка" в контейнере Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Именно на слете "Дронница" познакомились будущие создатели дрона "Князь Вандал Новгородский", который благодаря оптоволоконной линии управления невосприимчив к средствам РЭБ противника. Об этом рассказал ТАСС руководитель оргкомитета слета, глава Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов. FPV-камикадзе, ставший известным в ходе освобождения Курской области от частей Вооруженных сил Украины, разработан в новгородском научно-производственном центре (НПЦ) "Ушкуйник".

За 2025 год мы выросли на два порядка. Статистику ведет Народный фронт. Реально мы производим более 50 тыс. дронов "Князь Вандал Новгородский" в месяц. <...> На данный момент создано производство дронов "Князь Вандал" в трех регионах России, при этом в каждом из них не по одному

Алексей Чадаев

генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

Дроны применяются в спецоперации не только для разведки и ударов по противнику, но и безопасного снабжения передовых частей. К примеру, в этих целях используется грузовой FPV-мультикоптер "Ключ-курьер", перебрасывая бойцам боеприпасы, медикаменты, еду и воду. В ходе "Дронницы-2025" представитель разработчика с позывным Барс рассказал об очередном случае применения аппарата.

В ДНР дрон "Ключ-курьер" спас группу наших бойцов. Подразделение, которое занимается аэроразведкой, во время объективного контроля обнаружило группу российских военнослужащих, находящихся в затруднительной ситуации. Ребята попали в окружение. С помощью дрона "Ключ-курьер" подразделение аэроразведки скинуло бойцам рации и помогло выйти. Выжили все

представитель Центра беспилотных компетенций

Удар с моря

В конце августа Минобороны России доложило о первом боевом применении отечественного безэкипажного катера (БЭК), потопившего средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. Аппарат такого же класса был представлен на "Дроннице". Катер, названный создателями "Бандит", может использовать различные системы управления, в режиме камикадзе способен нести боевую часть массой 500 кг, развивать скорость свыше 40 узлов (более 74 км/ч). Представитель компании-разработчика "Русич" сообщил, что весной 2026 года БЭК пройдет боевую апробацию. "С помощью "Бандита" можно доставлять боекомплект, медикаменты, продукты питания, — уточнили в "Русиче". — Грузы могут размещаться во внутренних отсеках катера. Кроме того, они могут доставляться путем буксировки несамоходных судов с полезной нагрузкой".

Безэкипажный катер Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Другой БЭК, показанный в Новгородской области, использует оптоволоконный канал связи. Как сообщил Алексей Чадаев, в настоящее время беспилотная лодка проходит полигонные испытания на Черноморском флоте, а боевые испытания ожидаются в текущем месяце.

На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем. Он тяжелый, поэтому сразу тонет, ложится на дно, и катушка разматывается. Эта катушка может быть большой и даже армированной

Алексей Чадаев

генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

По словам представителя разработчика БЭК, аппарат может использоваться как носитель радиоуправляемых FPV-дронов для поражения украинских безэкипажных катеров. Оптоволокно дает широкий устойчивый канал связи с лодкой, на которой устанавливается ретранслятор — через него операторы наводят дроны-камикадзе на цели.

И дрон не пролетит

На "Дроннице-2025" присутствовали и средства противодействия беспилотникам. Самой эффектной системой можно считать автоматизированный комплекс лазерного противодействия дронам (проект "Посох") разработки компании LazerBuzz. Летом текущего года в ходе испытаний установка за секунду сожгла аккумулятор квадрокоптера на расстоянии 500 м. Его испытания в зоне СВО ожидаются в октябре 2025 года. В ходе прошедшего слета было показано другое изделие от LazerBuzz — установка для дистанционного лазерного противодействия. Аппарат продемонстрировал свои возможности, прожигая толстые металлические листы, а также участвовал в обеспечении безопасности мероприятия.

Лазерная установка проекта "Посох" Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Компания АО "НТЦ "Русич" показала турель, стреляющую по дронам дробью. Устройство, предназначенное для обороны от БПЛА на ближней дистанции — до 70 м, — оснащено двумя ружьями "Сайга" 12-го калибра. В одном из исполнений боезапас составляет 20 патронов на каждое ружье, в другом патентованная система боепитания способна подать до 200 патронов на ствол. Наведение —автоматическое и ручное, со стрельбой на упреждение.

В качестве пассивных средств защиты от беспилотников демонстрировались сети, которые уже массово стоят на защите российских объектов. Для персональной защиты бойцов компанией Zavoz.pro разработан костюм "Морок", маскирующий тепловое излучение тела. За счет двухслойной конструкции с воздушной прослойкой происходит отвод теплого воздуха, поэтому "Мороком", в отличие от других подобных костюмов, можно пользоваться непрерывно. Недостатком является значительный объем и вес (4 кг) изделия — в штурмовых действиях в нем участвовать трудно. Впрочем, Zavoz.pro разработан более легкий общевойсковой костюм-пончо "Нафаня".

Маскировочный костюм "Морок" Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Новой "Дроннице" быть!

"На слете люди участвуют в мастер-классах, слушают лекции, общаются со специалистами. Это также место, где можно налаживать связи", — рассказал ТАСС руководитель оргкомитета слета Александр Любимов. "На "Дроннице" 2024 года были также обсуждены, а позднее приняты важные решения, но пока они не носят публичный характер", — добавил он.

"Поэтому мы считаем, что слет 2025 года удался, людям все понравилось. Они познакомились друг с другом и извлекут из этого много пользы. И мы совершенно определенно можем сказать, что польза от этого для России и нашей победы будет также огромной. Предсказать, каким именно образом итоги "Дронницы" этого года отразятся на развитии отрасли, пока невозможно. Однако уверен, что мы увидим положительные результаты", — считает Любимов.

Тем временем определены время и место проведения нового слета: он состоится в 2026 году и также в Новгородской области.

Виктор Бодров, Екатерина Адамова