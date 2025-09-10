Войти
Зеленский: вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать

Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года
Глава киевского режима заявил, что готовить их нужно на территории Украины

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский считает, что тренировать украинских военных нужно именно на территории Украины, чтобы потом не переучивать их по возвращении из-за рубежа.

В интервью телеканалу ABC, которое Зеленский выложил в Telegram-канале, он поблагодарил зарубежных партнеров за обучение украинской армии и заявил, что тренировочные миссии должны продолжаться.

"Они должны проходить на Украине, потому что когда мы тренируем наших людей за рубежом, они возвращаются и их приходится переучивать", - сказал Зеленский.

Между тем он заявил, что у украинских военных "больше опыта, чем у партнеров за рубежом".

"Они учатся у наших ребят", - утверждал он.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что они должны основываться на украинской армии. Украине, по его словам, нужно оружие, нужно развивать производство дронов и ракет.

"Для этого нужно финансирование. Нам нужны фонды для этого финансирования. У нас его действительно недостаточно", - пожаловался он.

Зеленский перечислил некоторое необходимое Украине вооружение, а также затронул тему самолетов.

"Лучше иметь авиафлоты от наших партнеров. Наше предложение - использовать самолеты, которые находятся на границах соседних стран НАТО", - сказал он. 

