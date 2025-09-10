РКС: метеоспутники "Метеор-М" смогут видеть больше благодаря новой аппаратуре

По данным холдинга, модернизированный МСУ-МР стал еще лучше "видеть" и теперь различает больший объем наземных объектов, а также природных и техногенных явлений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые гидрометеорологические спутники серии "Метеор-М" смогут получать более четкие и качественные снимки Земли благодаря модернизации прибора, производимого холдингом "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос). Об этом сообщили в холдинге.

"Модернизирован и запущен в серийное производство главный прибор оптической аппаратуры спутников серии "Метеор-М" - многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР). Конструкторы холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") усилили характеристики оборудования дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для изучения климатических и "погодных" процессов, отработали новые технологии, повысили точность проводимых прибором измерений", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновленное устройство планируется установить на новом метеоспутнике "Метеор-М" №2-5.

По данным холдинга, модернизированный МСУ-МР стал еще лучше "видеть" и теперь различает больший объем наземных объектов, а также природных и техногенных явлений. "На обновленном приборе также прошел апробацию и доказал свою эффективность экспериментальный режим кругового обзора, с помощью которого разработчики могут эффективнее контролировать параметры состояния аппаратуры: проводить анализ поля засветов внутри "оптики" для улучшения радиометрической калибровки, тем самым увеличивая качество изображения", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, запуск спутников "Метеор-М" №2-5 и №2-6 ожидается в 2027-2028 годах. Аппараты предназначены для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Спутники позволяют обеспечить всепогодный мониторинг Севморпути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на аппарате установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.