Войти
ТАСС

РКС: метеоспутники "Метеор-М" смогут видеть больше благодаря новой аппаратуре

452
0
0
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

По данным холдинга, модернизированный МСУ-МР стал еще лучше "видеть" и теперь различает больший объем наземных объектов, а также природных и техногенных явлений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые гидрометеорологические спутники серии "Метеор-М" смогут получать более четкие и качественные снимки Земли благодаря модернизации прибора, производимого холдингом "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос). Об этом сообщили в холдинге.

"Модернизирован и запущен в серийное производство главный прибор оптической аппаратуры спутников серии "Метеор-М" - многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР). Конструкторы холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") усилили характеристики оборудования дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для изучения климатических и "погодных" процессов, отработали новые технологии, повысили точность проводимых прибором измерений", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновленное устройство планируется установить на новом метеоспутнике "Метеор-М" №2-5.

По данным холдинга, модернизированный МСУ-МР стал еще лучше "видеть" и теперь различает больший объем наземных объектов, а также природных и техногенных явлений. "На обновленном приборе также прошел апробацию и доказал свою эффективность экспериментальный режим кругового обзора, с помощью которого разработчики могут эффективнее контролировать параметры состояния аппаратуры: проводить анализ поля засветов внутри "оптики" для улучшения радиометрической калибровки, тем самым увеличивая качество изображения", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, запуск спутников "Метеор-М" №2-5 и №2-6 ожидается в 2027-2028 годах. Аппараты предназначены для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Спутники позволяют обеспечить всепогодный мониторинг Севморпути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на аппарате установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты