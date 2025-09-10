Войти
Алжир может приобрести от 12 до 18 чешских реактивных УТС L-39NG

Учебно-боевой самолёт L-39NG
Учебно-боевой самолёт L-39NG.
Источник изображения: aero.cz

ЦАМТО, 9 сентября. ВВС Алжира рассматривают возможность приобретения от 12 до 18 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG "Скайфокс" чешской компании Aero Vodochody.

Как сообщает ресурс Armyrecognition.com, закупка L-39NG позволит заменить парк устаревших самолетов L-39C "Альбатрос" и дополнить парк из 16 УТС Як-130 российского производства, поставленных в 2011 году.

Закупка новых современных реактивных учебно-тренировочных самолетов, связана, скорее всего, с недавним приобретением в России для ВВС Алжира истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57.

Со стороны ЦАМТО напомним, что ВВС Алжира приступили к оценочным испытаниям реактивного учебно-тренировочного самолета L-39NG чешской компании Aero Vodochody летом прошлого года.

L-39NG приземлился на авиабазе "Тафаруи" в начале августа 2024 года, где была проведена комплексная оценка чешского самолета, включая тестирование летных характеристик, а также эксплуатационных затрат.

До этого, в 2022 году, делегация Министерства обороны Алжира во главе с генерал-майором Салимом Гридом посетила Прагу для обсуждения возможностей по дальнейшему укреплению отношений в военно-технической сфере и сотрудничеству в оборонной промышленности.

По информации Defensa.com, главной темой обсуждений стали переговоры с чешской компанией Aero Vodochody о создании на территории Алжира производственной линии по сборке учебно-тренировочных самолетов L-39NG.

Об этом позднее сообщили в самой компании после визита делегации Управления военной промышленности Министерства национальной обороны Алжира на ее производственную линию L-39NG. Кроме обсуждения серийного производство новых УТС в африканской стране, также был поднят вопрос создания местного центра обслуживания парка эксплуатируемых с 1987 года L-39 "Альбатрос".

Как тогда отмечалось, создание в Алжире предприятия по сборке L-39NG может указывать на возможное намерение ВВС Алжира в рамках переговоров приобрести несколько десятков таких самолетов в будущем для замены части L-39ZA/C, парк которых на данный момент составляет около 55 ед.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Компания открыла сборочную линию L-39NG в январе 2018 года.

УТС L-39NG разработан для подготовки пилотов на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Он оснащен современным двигателем FJ44-4M компании Williams International. Комплекс авионики Genesys Aerosystems адаптирован для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески вооружения и нести до 1200 кг вооружения, включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Самолет использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
AIM-9
L-39
ПАК ФА
Су-34
Як-130
Компании
Aero Vodochody
