Hyundai Rotem и Rafael интегрируют САЗ "Трофи" на танк K2

ЦАМТО, 9 сентября. Южнокорейская Hyundai Rotem и израильская Rafael Advanced Defense Systems достигли договоренности по вопросу интеграции системы активной защиты "Трофи" на борт основного боевого танка (ОБТ) K2.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, Rafael и Hyundai Rotem будут сотрудничать в области "интеграции, производства, маркетинга, локализации и поддержки в ходе эксплуатации" систем активной защиты "Трофи" на танках K2, а также на других перспективных платформах ВС Республики Корея.

В компании добавили, что САЗ "Трофи" также будет интегрирована на ОБТ K2, которые Hyundai Rotem будет экспортировать в Польшу. В начале августа Агентство вооружений МНО Польши заключило с Hyundai Rotem контракт на закупку дополнительных 180 танков K2 и вспомогательных машин. Первая партия из 180 танков K2 была заказана в 2022 году.

По информации Rafael, подписанное соглашение отражает обязательства обеих компаний поставлять системы активной защиты нового поколения, адаптированные для Сухопутных войск Республики Корея, а также развивать совместную разработку, национальное производство и экспортные возможности.

Соглашение о сотрудничестве следует за начальным меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями для поддержки интеграции САЗ "Трофи" на ОБТ K2 для СВ Республики Корея.

Как предполагается, САЗ "Трофи" повысит живучесть танков K2 за счет нейтрализации противотанковых ракет, управляемых ракет и кумулятивных противотанковых снарядов. Система работает в автоматическом режиме, сокращая время реакции на угрозу.

С начала 2010-х годов ВС Республики Корея заказали у Hyundai Rotem четыре партии ОБТ K2 (всего более 300 ед.). Последняя партия была заказана в 2024 году, а поставки запланированы на 2028 год. В общей сложности ВС Республики Корея требуется около 600 танков K2.

Часть ранее заказанных ОБТ K2 была оснащена южнокорейской системой активной защиты (KAPS), разработанной Агентством оборонных разработок. KAPS представляет собой размещенную на башне гибридную САЗ с возможностями "мягкой" и "жесткой" нейтрализации угроз.