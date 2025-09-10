Rheinmetall поставит Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger

Они могут покрывать территорию четыре на четыре километра, указал глава компании Армин Паппергер

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall уже в 2025 году намерен поставить Киеву свои новейшие системы противодействия беспилотникам Skyranger. Соответствующий договор будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI, сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

"Уже в этом году будут поставлены первые [системы]", - сказал он. По информации телеканала, речь идет о сделке "на трехзначную миллионную сумму".

Skyranger представляет собой мобильную противоракетную систему, которую можно устанавливать на автомобили.

"Каждая из этих систем может покрывать территорию четыре на четыре километра, чтобы обеспечить там полное отсутствие дронов", - заявил Паппергер.

При этом Украина получит Skyranger еще до того, как они будут поставлены самому Бундесверу, который также заказал эти системы у Rheinmetall.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов.