Войти
ТАСС

Rheinmetall поставит Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger

460
0
0
Рендеринг танка Leopard 1 с зенитным модулем Skyranger
Рендеринг танка Leopard 1 с зенитным модулем Skyranger.
Источник изображения: Rheinmetall

Они могут покрывать территорию четыре на четыре километра, указал глава компании Армин Паппергер

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall уже в 2025 году намерен поставить Киеву свои новейшие системы противодействия беспилотникам Skyranger. Соответствующий договор будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI, сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

"Уже в этом году будут поставлены первые [системы]", - сказал он. По информации телеканала, речь идет о сделке "на трехзначную миллионную сумму".

Skyranger представляет собой мобильную противоракетную систему, которую можно устанавливать на автомобили.

"Каждая из этих систем может покрывать территорию четыре на четыре километра, чтобы обеспечить там полное отсутствие дронов", - заявил Паппергер.

При этом Украина получит Skyranger еще до того, как они будут поставлены самому Бундесверу, который также заказал эти системы у Rheinmetall.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты