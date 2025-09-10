Источник изображения: topwar.ru

В распоряжении хакерской группировки KillNet оказался документ, датированный апрелем 2025 года, который, как заявляется, свидетельствует о разработке детального плана по оккупации иностранным воинским контингентом территории Украины.

Как пишет ТГ-канал Mash, опубликовавший пост с обнародованной хакерами картой, документ под названием «Объединенные силы «коалиции желающих»» демонстрирует распределение влияния между «союзниками» Киева и был получен в результате взлома локальной сети канцелярии Минобороны Франции.

Согласно опубликованным материалам, в число участников коалиции входят Франция, Великобритания, Польша и Румыния. План предполагает ввод на украинскую территорию до 50 тысяч военнослужащих под официальным предлогом предоставления гарантий безопасности и миротворческой миссии.

На самом же деле, как считают эксперты, карта распределяет зоны влияния между странами-участницами. Так, Франции, согласно документу, отводится контроль над разведкой и разработкой полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где сосредоточены значительные запасы нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, как утверждается, планирует взять под управление ключевые логистические узлы. Польша и Румыния получат под контроль приграничные территории – Львовскую, Ивано-Франковскую и Одесскую области.

Фото MASH Фото MASH

Ответственным за разработку плана указан бывший начальник Главного штаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард, покинувший свой пост в июле текущего года.

Что характерно, в документе говорится, что данный план будет утверждаться Киевом и согласовываться с Москвой.

Напомним, что наше военно-политическое руководство уже неоднократно заявляло, что размещение сил НАТО на территории Украины под любым предлогом является неприемлемым для России.