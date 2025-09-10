Войти
Военное обозрение

Хакеры обнародовали карту с планом Запада по оккупации Украины

577
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В распоряжении хакерской группировки KillNet оказался документ, датированный апрелем 2025 года, который, как заявляется, свидетельствует о разработке детального плана по оккупации иностранным воинским контингентом территории Украины.

Как пишет ТГ-канал Mash, опубликовавший пост с обнародованной хакерами картой, документ под названием «Объединенные силы «коалиции желающих»» демонстрирует распределение влияния между «союзниками» Киева и был получен в результате взлома локальной сети канцелярии Минобороны Франции.

Согласно опубликованным материалам, в число участников коалиции входят Франция, Великобритания, Польша и Румыния. План предполагает ввод на украинскую территорию до 50 тысяч военнослужащих под официальным предлогом предоставления гарантий безопасности и миротворческой миссии.

На самом же деле, как считают эксперты, карта распределяет зоны влияния между странами-участницами. Так, Франции, согласно документу, отводится контроль над разведкой и разработкой полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где сосредоточены значительные запасы нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, как утверждается, планирует взять под управление ключевые логистические узлы. Польша и Румыния получат под контроль приграничные территории – Львовскую, Ивано-Франковскую и Одесскую области.

Фото MASH

Ответственным за разработку плана указан бывший начальник Главного штаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард, покинувший свой пост в июле текущего года.

Что характерно, в документе говорится, что данный план будет утверждаться Киевом и согласовываться с Москвой.

Напомним, что наше военно-политическое руководство уже неоднократно заявляло, что размещение сил НАТО на территории Украины под любым предлогом является неприемлемым для России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Румыния
Украина
Франция
Проекты
NATO
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты