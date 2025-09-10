Войти
В Киеве посчитали количество иностранных комплектующих в ракете «Искандер-К»

Источник изображения: topwar.ru

Российская крылатая ракета «Искандер-К», которой Россия якобы ударила по зданию украинского правительства, содержит ряд деталей иностранного производства. Об этом заявил уполномоченный по вопросам санкционной политики Украины Владислав Власюк.

Украинские военные исследовали обломки ракеты «Искандер-К», но не той, которая якобы ударила по зданию кабмина Украины в Киеве, а примененной ВС РФ ранее. Данные по ракете были переданы Власюку для «санкционного реагирования» в отношении тех стран, которые поставляют комплектующие для ракет в Россию.

Как оказалось, Россия до сих пор использует некоторые компоненты иностранного производства для создания своих ракет. Правда, их стало значительно меньше, чем ранее, но в «Искандере-К» они присутствуют. Причем география производства комплектующих весьма обширна, так что Киев уже сейчас может вводить санкции против США, Японии, Великобритании и Швейцарии. Всего в Киеве насчитали 35 компонентов американского производства, 1 – японского, 1 – британского, 1 – швейцарского, 5 – белорусского и 57 российского.

По сравнению с ракетами предыдущих лет стало меньше компонентов из Европы и США, а больше — РФ и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования.

— заявил Власюк.

Ранее Киев обвинил Москву в якобы ударе крылатой ракетой «Искандер-К» по зданию украинского правительства. Однако ряд не подконтрольных Банковой украинских ресурсов прямо называет пожар в кабмине делом рук украинских спецслужб. Да и вся история с ракетой шита белыми нитками. Сначала заявлялось, что по зданию правительства ударил дрон-камикадзе, потом в деле появилась ракета, обломков которой в первый день почему-то не нашли. Затем показали какие-то обломки, заявив, что ракета якобы не детонировала. Как заявляют в Киеве, за этим ударом стоит Путин, желавший уничтожить все правительство Украины. Если б хотел, то давно бы уничтожил.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Швейцария
Япония
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
